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Laracha

Luz verde a las expropiaciones para ejecutar la plaza de la iglesia de Lestón de A Laracha

El Concello adquirirá cuatro parcelas que suman 2.981 metros cuadrados por 64.000 euros

Redacción Carballo
09/09/2026 17:25
La iglesia de San Martiño de Lestón, en A Laracha
La iglesia de San Martiño de Lestón, en A Laracha
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La urbanización del entorno de la iglesia de San Martiño de Lestón avanza con la adquisición de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto. El gobierno larachés aprobó inicialmente el expediente de expropiación de cuatro parcelas que suman 2.981 metros cuadrados, por las que el Concello destinará 64.000 euros.

El acuerdo abre ahora un periodo de exposición pública de un mes para presentar alegaciones. Una vez concluido, el expediente deberá pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

Los terrenos permitirán desarrollar el Plan especial previsto en el Igrexario de Lestón, parroquia a la que pertenece Paiosaco. La actuación creará una plaza y una zona de estacionamiento con capacidad para unos 60 turismos y autobuses, utilizando un pavimento que permitirá el crecimiento de césped entre la celosía de hormigón.

El proyecto contempla además franjas vegetales, nuevo alumbrado y mejores itinerarios peatonales hacia el atrio y el cementerio. También se conectarán las dos carreteras que confluyen en el Igrexario y enlazan con la AC-552 desde As Rañeiras y Fofelle.

En la misma sesión, el gobierno local concedió tres licencias urbanísticas: dos para viviendas unifamiliares en Torás y Vilaño y otra para una nave forestal en Torás.

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