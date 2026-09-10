A Laracha diseña un programa de actividades para el nuevo curso con cuarenta propuestas

La edila Patricia Bello y el alcalde, José Manuel López, fueron los encargados de presentar la programación Cedida

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura e Deportes, Patricia Bello, dieron a conocer este jueves la programación municipal de actividades para el curso 2026-2027, una propuesta que reúne un total de 40 actividades culturales, deportivas y de ocio pensadas para públicos de diferentes edades y orientadas tanto a favorecer el aprendizaje y la convivencia como a fomentar los estilos de vida saludables.

Entre las novedades de esta edición destacan la incorporación del yoga infantil, el funcional cardio para público juvenil, el Laboratorio de Innovación Juvenil, orientado a la creación de proyectos y al desarrollo de ideas empleando la tecnología como herramienta y el taller de artesanía del cuero para adultos.

En el apartado infantil (nacidos a partir de 2015) se mantienen propuestas ya consolidadas en ediciones anteriores junto con nuevas disciplinas. La oferta incluye fútbol sala, yoga infantil, informática, manualidades y dibujo, pádel, patinaje, Pequecociña, robótica y gaming, teatro, tiro con arco, ajedrez, gimnasia rítmica y zumbea kids.

Para la juventud (nacidos entre 2008 y 2014), la oferta estará formada por cerámica, funcional cardio, pádel, teatro, tiro con arco, Laboratorio de Innovación Juvenil, voleibol y ajedrez.

Las personas adultas tendrán a su disposición entrenamiento funcional, artesanía en cuero, arte floral, bailes latinos, cerámica, cocina, encaje de bolillos, informática, yoga, labores de tejido, macramé, manualidades y pintura al óleo, pádel, pilates, restauración y tapicería, teatro, tiro con arco, gimnasia de mantenimiento y zumba.

La inscripción se abrirá en dos turnos. En las actividades infantiles y juveniles el plazo comenzará el miércoles de la semana que viene, 16 de septiembre, a las 9:00 horas, mientras que para las actividades dirigidas a personas adultas principiará el 23 de septiembre en el mismo horario.

En ambos casos, el trámite podrá realizarse presencialmente en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, en horario de 9:00 la 14:00 horas, o bien on line a través de la web municipal www.alaracha.gal/actividades. Dicta web fue renovada, mejorada y actualizada, por el que se requerirá que todos los usuarios creen en ella una cuenta nueva antes de realizar las inscripciones.

La cuota general de inscripción será de 40 euros, mientras que para las personas menores de edad y mayores de 65 años será 20 euros. Además, las familias numerosas y las unidades familiares en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo contarán con una reducción del 50%.

La programación municipal de actividades se complementa con 'Saludables', la iniciativa presentada recientemente y que incorpora propuestas centradas en la promoción de hábitos de vida saludables, el envejecimiento activo y la prevención de la soledad no deseada.

Toda la información sobre las actividades, incluidos los horarios y las localizaciones, está disponible en la web municipal alaracha.gal.