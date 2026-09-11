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Laracha

El Museo de Golmar amplía su agenda con origami, lectura y actividades infantiles

La primera cita será el viernes 18, a las 18.00 horas, con un taller de origami para adultos impartido por Slowly Atelier

Redacción Carballo
11/09/2026 18:37
El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar
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El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, en Golmar, afrontará la segunda mitad de septiembre con cuatro nuevas propuestas dirigidas a públicos de diferentes edades. El programa ‘Moendo en setembro’ combinará talleres para adultos y niños, un club de lectura y una sesión de cuentacuentos.

La primera cita será el viernes 18, a las 18.00 horas, con un taller de origami para adultos impartido por Slowly Atelier. Los participantes aprenderán a elaborar lámparas de papel utilizando esta técnica.

El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar

El Museo de Golmar acogerá nuevas actividades dentro del programa infantil 'Moendo en setembro'

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El día 24, a las 18.30 horas, comenzará una de las propuestas que tendrá continuidad más allá de septiembre: un club de lectura para adultos. La primera reunión servirá para conocer los intereses de los participantes y escoger la obra que se leerá y comentará en el siguiente encuentro. A partir de entonces se celebrará una sesión mensual hasta diciembre.

Los niños tomarán el relevo al día siguiente. El viernes 25, entre las 17.00 y las 19.00 horas, habrá un taller de elaboración de joyas para participantes de entre 5 y 12 años, que podrán diseñar y crear sus propias piezas.

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La programación de septiembre concluirá el martes 29, a las 18.00 horas, con la primera actuación de Os Ratos de Lonxedetodo en los molinos. La compañía llevará a Golmar ‘Os ratiños de caixa’, una propuesta de cuentacuentos destinada a niños de entre 3 y 8 años.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. Las plazas pueden reservarse a través del teléfono 647 828 559 o del correo electrónico del Museo de Golmar.

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