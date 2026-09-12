A Laracha remata las mejoras viarias en Torás, Vilaño y Lestón

Mejora viaria en la zona de A Braña, en Torás CL

El Concello de A Laracha acaba de rematar las mejoras en la red viaria en las parroquias de Torás, Vilaño y Lestón. En concreto los trabajos se han realizado en la carretera entre Estramil y A Ponte Martiño, en la zona da Braña (Torás), en Areosa (Vilaño) y en A Grela (Lestón).

En las tres localizaciones se renovó la superficie de rodadura, previa a la limpieza de cunetas y el acondicionamiento de los sobreanchos. En los próximos días se completará la señalización horizontal y vertical.

Las próximas actuaciones previstas se llevarán a cabo en la vía entre Borreiros y Santa Baia, en la parroquia de Soandres. El presupuesto total de las cuatro intervenciones supera los 165.000 euros.

Estas obras forman parte de la planificación municipal para la conservación y mejora progresiva de la extensa red viaria del Concello, dando respuesta a las necesidades que se presentan a lo largo del territorio.