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Diario de Ferrol

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Laracha

La peña San Andrés de Paiosaco reúne a medio centenar de socios en una comida de confraternidad

La cita se llevó a cabo en el restaurante San Lorenzo de Verdillo

Redacción Carballo
12/09/2026 22:12
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Asistentes a la comida celebrada este sábado
Raúl López
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La peña San Andrés de Paiosaco (A Laracha) celebró este sábado una comida de confraternidad que reunió a medio centenar de asociados en el restaurante San Lorenzo de Verdillo (Carballo). 

Se trata de una de las peñas más veteranas del municipio larachés. 

Los asistentes a la comida disfrutaron de un completo y variado menú y de una distendida sobremesa en la que no faltó la música. 

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Asistentes a la comida de la peña San Andrés 
Raúl López
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Muy buen ambiente en la celebración
Raúl López
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