Laracha
La peña San Andrés de Paiosaco reúne a medio centenar de socios en una comida de confraternidad
La cita se llevó a cabo en el restaurante San Lorenzo de Verdillo
La peña San Andrés de Paiosaco (A Laracha) celebró este sábado una comida de confraternidad que reunió a medio centenar de asociados en el restaurante San Lorenzo de Verdillo (Carballo).
Se trata de una de las peñas más veteranas del municipio larachés.
Los asistentes a la comida disfrutaron de un completo y variado menú y de una distendida sobremesa en la que no faltó la música.