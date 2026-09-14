A Laracha destinará los 760.000 euros del POS+ Adicional a mejorar infraestructuras

Pleno ordinario en A Laracha IG

El Concello de A Laracha llevará este jueves al pleno extraordinario una propuesta para destinar íntegramente los 761.015 euros del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña a la mejora de infraestructuras municipales. La mayor parte de la inversión se concentrará en actuaciones en la red viaria de diferentes parroquias, aunque también se contempla ampliar el saneamiento y reformar el almacén municipal de la rúa Ponte da Balsa.

Las intervenciones en carreteras se centrarán en A Armada Vella, A Orraca, Trixezo, As Salgueiras y A Ferradura, en Soandres; Trasande y A Lagarteira, en Cabovilaño; O Campo da Costa, en Caión; A Xesta y A Abeleira, en Soutullo; O Pazo, en Vilaño; y A Torre, A Cachada y los accesos al CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco, en Lestón. En Escurido, en la parroquia de Lendo, la renovación de la carretera irá acompañada de una ampliación de la red de saneamiento.

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La sesión abordará además la ampliación de las plazas del programa de conciliación ‘Harmoniza’ para poder atender todas las solicitudes viables y evitar listas de espera. Durante el curso, el CEIP Otero Pedrayo pasaría de 120 a 150 plazas; el Alfredo Brañas, de 35 a 45; y el CEIP de Caión, de 20 a 35. En los periodos de vacaciones la capacidad aumentaría igualmente de 120 a 150 plazas. La nueva ordenanza permitiría además nuevas ampliaciones si existe necesidad, presupuesto y espacio disponible.

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El tercer asunto será el convenio con la Diputación para ejecutar un plan de mejora de parques infantiles valorado en 120.695 euros, del que el organismo provincial financiará el 80%. El proyecto incluye la creación de un nuevo parque en Coiro y actuaciones en los existentes en el Cruceiro de Lendo, la Praza da Areosa, Vilaño y la rúa A Porta Santa de Paiosaco.

Las mejoras contemplan la sustitución de los pavimentos de baldosas de caucho, la renovación de juegos, mobiliario y cierres perimetrales.