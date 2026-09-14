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Laracha

Una delegación de Les Sables d’Olonne visita A Laracha este mes

La expedición gala aterrizará el miércoles 23 de septiembre en Porto (Portugal), desde donde se desplazará hasta A Guarda

Redacción Carballo
14/09/2026 19:15
Reunión del Comité de Irmandamento, este lunes en A Laracha
Reunión del Comité de Irmandamento, este lunes en A Laracha
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El Comité de Irmanamento de A Laracha se reunió este lunes para ultimar los preparativos de la visita que la próxima semana realizará una delegación de Les Sables d’Olonne, localidad francesa con la que está hermanada A Laracha. 

La expedición gala aterrizará el miércoles 23 de septiembre en Porto (Portugal), desde donde se desplazará hasta A Guarda y serán recibidos de forma oficial en dicho municipio pontevedrés. 

La elección de esta localidad responde a la estrecha relación histórica que existe con A Laracha, explicada en el libro ‘As telleiras da Laracha e os cabaqueiros do Baixo Miño’. El jueves y el viernes el grupo realizará dos etapas del Camiño de Santiago y, el sábado 28, visitarán la Ribeira Sacra. El programa del domingo se desarrollará íntegramente en A Laracha.

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