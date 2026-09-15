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Laracha

Diego Calvo: “A nova Casa do Concello da Laracha non ten nada que ver coa anterior”

El conselleiro de Presidencia visitó las obras de reforma del edificio cuyo presupuesto es de 1,93 millones

Manuel Froxán Rial
15/09/2026 19:47
En primer término, el alcalde de A Laracha, José Manuel López, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo
En primer término, el alcalde de A Laracha, José Manuel López, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo
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Las obras de rehabilitación integral de la casa consistorial de A Laracha y su entorno están muy avanzadas y cuentan con una inversión total de 1.935.271 euros, de los que 556.359 euros son aportados por la Xunta de Galicia a través del Fondo de Cooperación Local. Otros 700.000 euros serán financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. 

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, supervisó este martes el estado de las actuaciones, acompañado por el alcalde, José Manuel López, y por la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto

Todos ellos coincidieron en afirmar que el proyecto va a suponer la total transformación tanto del antiguo inmueble como de sus alrededores. “O edificio non ten nada que ver coa Casa do Concello anterior, e iso salta á vista”, declaró el conselleiro, a la vez que destacó que la intervención permitirá “reagrupar servizos”, mejorar las condiciones de trabajo del personal municipal y de atención a la ciudadanía. 

Cristina Ezcurra, redactora del proyecto y directora de obra, explicó que, además de modernizar las instalaciones, fue necesario actuar sobre su estructura, reforzando los pilares centrales y adaptando las nuevas cargas del edificio para garantizar la seguridad. 

Actuaciones en el entorno

La actuación va más allá del edificio ya que abarca también su entorno exterior. Se creará así un itinerario peatonal accesible que conectará la avenida Fisterra con la avenida de Caión. 

También se actuará sobre la zona de parque infantil, donde se habilitará una zona cubierta con asientos y nuevos espacios, entre ellos un aseo adaptado, un cambiador para bebés y zona de almacenamiento.

 La rehabilitación incorpora además importantes mejoras en materia de eficiencia energética. La nueva envolvente térmica, los aislamientos y revestimientos, la instalación de geotermia y suelo radiante a baja temperatura, los sistemas de bomba de calor y los paneles fotovoltaicos permitirán reducir el consumo y mejora de forma notable confort térmico. 

También se contemplan medidas para favorecer una movilidad más sostenible, con la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, nueva parada para autobús y taxi y un aparcamiento para bicicletas. 

Mejora integral y muy necesaria

“É unha actuación integral, non só na casa do concello, senón tamén na praza e nos servizos”, finalizó diciendo Diego Calvo.

El regidor larachés, por su parte, habló de una actuación “moi necesaria” y agradeció el apoyo de la Xunta. "Grazas polo compromiso e o apoio económico, que nos permite poder facer esta obra e, dentro de pouco, poñer este edificio á disposición da veciñanza da Laracha", señaló José Manuel López Varela. 

Será un inmueble mucho más cómodo y funcional, ya que permitirá centralizar y distribuir los servicios por plantas.

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