‘A Laracha acolle’ regresa en octubre con formación lingüística y un espacio de intercambio cultural

Participantes en las ediciones anteriores de 'A Laracha acolle' Cedida

El programa ‘A Laracha acolle’ comenzará una nueva edición el próximo 5 de octubre con el objetivo de facilitar la inclusión social y cultural de las personas inmigrantes empadronadas en el municipio. La iniciativa prestará una atención prioritaria a las mujeres y combinará el aprendizaje lingüístico con actividades de participación y convivencia.

El programa se distribuirá en tres sesiones semanales. Los lunes se impartirá el nivel de iniciación del gallego, mientras que los miércoles se reservarán para un nivel medio dirigido a quienes ya cuentan con conocimientos previos.

Dieciocho personas inmigrantes participan en la nueva edición de ‘A Laracha Acolle’ Más información

Los viernes será el turno de ‘Exprésa-T’, un espacio de participación cultural que busca complementar el aprendizaje del idioma con encuentros en los que se abordarán costumbres, valores y aspectos del funcionamiento de la sociedad de acogida. La propuesta pretende también favorecer el intercambio entre personas procedentes de diferentes culturas.

Las actividades se desarrollarán con una metodología participativa y con perspectiva de género y coeducación.

El plazo para inscribirse a esta nueva edición se abrirá el próximo lunes. Las personas interesadas podrán inscribirse en el departamento de Servicios Sociales, situado en el Edificio Administrativo de A Laracha, o solicitar información a través del teléfono 981 612 811.