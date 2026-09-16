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Laracha

‘A Laracha acolle’ regresa en octubre con formación lingüística y un espacio de intercambio cultural

El plazo para inscribirse a esta nueva edición se abrirá el próximo lunes

Redacción Carballo
16/09/2026 18:05
Participantes en las ediciones anteriores de 'A Laracha acolle'
Cedida
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El programa ‘A Laracha acolle’ comenzará una nueva edición el próximo 5 de octubre con el objetivo de facilitar la inclusión social y cultural de las personas inmigrantes empadronadas en el municipio. La iniciativa prestará una atención prioritaria a las mujeres y combinará el aprendizaje lingüístico con actividades de participación y convivencia.

El programa se distribuirá en tres sesiones semanales. Los lunes se impartirá el nivel de iniciación del gallego, mientras que los miércoles se reservarán para un nivel medio dirigido a quienes ya cuentan con conocimientos previos.

Personas participantes en la iniciativa 'Laracha acolle'

Dieciocho personas inmigrantes participan en la nueva edición de ‘A Laracha Acolle’

Más información

Los viernes será el turno de ‘Exprésa-T’, un espacio de participación cultural que busca complementar el aprendizaje del idioma con encuentros en los que se abordarán costumbres, valores y aspectos del funcionamiento de la sociedad de acogida. La propuesta pretende también favorecer el intercambio entre personas procedentes de diferentes culturas.

Las actividades se desarrollarán con una metodología participativa y con perspectiva de género y coeducación.

El plazo para inscribirse a esta nueva edición se abrirá el próximo lunes. Las personas interesadas podrán inscribirse en el departamento de Servicios Sociales, situado en el Edificio Administrativo de A Laracha, o solicitar información a través del teléfono 981 612 811.

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