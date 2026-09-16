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Laracha

'A Laracha acolle' vuelve a favorecer la inclusión de personas inmigrantes

El programa incluye dos niveles de aprendizaje de las lenguas oficiales de Galicia y el espacio de participación cultural 'Exprésa-T'

Redacción Carballo
16/09/2026 19:24
Cartel informativo del programa
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El Concello larachés anuncia la próxima puesta en marcha de una nueva edición de 'A Laracha acolle', el programa destinado a favorecer la inclusión social y cultural de las personas inmigrantes empadronadas en el municipio.

La iniciativa, que presta una atención prioritaria al colectivo de las mujeres, ofrece un espacio de aprendizaje, participación y convivencia orientado a facilitar la autonomía de las personas participantes en su día a día y a favorecer su integración y participación en la vida social de la comunidad. 

La programación se estructura en tres sesiones semanales. Los lunes se desarrollará el nivel de iniciación de aprendizaje de las lenguas oficiales de Galicia y los miércoles, el nivel medio, dando continuidad al trabajo lingüístico de las personas que ya cuentan con conocimientos previos.

La tercera de las propuestas será el espacio de participación cultural 'Exprésa-T', que tendrá lugar los viernes. 

Esta actividad complementa la formación lingüística con un espacio de encuentro, intercambio y socialización en el que se abordarán cuestiones relacionadas con las costumbres, los valores y el funcionamiento de la sociedad de acogida, al tiempo que se favorecerá el conocimiento mutuo y el intercambio entre las diferentes culturas presentes en el municipio.

El programa se desarrollará con una metodología participativa y con una perspectiva de género y coeducación, promoviendo la igualdad, la convivencia y la creación de relaciones sociales que contribuyan a la construcción de una sociedad más inclusiva e intercultural. 

Las personas interesadas en participar en la nueva edición de 'A Laracha acolle' podrán formalizar su inscripción a partir del lunes de la próxima semana, día 21 de septiembre, en el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, situado en el Edificio Administrativo de ALaracha, o llamando al número de teléfono 981 612 811.

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