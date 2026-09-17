El pleno larachés aprueba por unanimidad los tres puntos del orden del día

Sesión plenaria celebrada este jueves en A Laracha Cedida

A Laracha celebró este jueves un pleno extraordinario en la Casa da Cultura en el que los tres puntos a tratar fueron aprobados por unanimidad de los tres grupos municipales: las obras que formarán parte del POS+Adicional, la modificación de la ordenanza del 'Harmoniza' y el convenio con la Diputación para el plan de parques infantiles.

La sesión estuvo presidida por el teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, al excusar su ausencia el regidor, José Manuel López.

De este modo, quedó formalizada la participación en el POS+ Adicional de la Diputación, con un importe de 761.015,86 euros para el concello que se destinarán íntegramente a la financiación de proyectos de mejora de infraestructuras de titularidad municipal. La mayor parte de la dotación económica irá para actuaciones en la red viaria en A Armada Vella, A Orraca, Trixezo, As Salgueiras y A Ferradura (parroquia de Soandres), Trasande y A Lagarteira (Cabovilaño), O Campo da Costa (Caión), A Xesta y A Abeleira (Soutullo), O Pazo (Vilaño), A Torre, A Cachada y accesos al CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco (Lestón). En Escurido (Lendo), además de renovar la carretera se ampliará la red de saneamiento y se reformará el almacén municipal situado en la carretera Ponte da Balsa del núcleo urbano larachés.

En cuanto a la modificación de la ordenanza reguladora del programa de ayuda a la conciliación 'Harmoniza', se propuso para atender la totalidad de las solicitudes de inscripción viables que fueron presentadas y evitar la formación de listas de espera. El cambio de texto se ha aprobado de manera provisional, por lo que estará en exposición pública durante 30 días antes de pasar a definitivo.

Este cambio supondrá que durante el período lectivo del presente curso escolar las plazas disponibles aumenten de 120 a 150 en el CEIP Otero Pedrayo, de 35 a 45 en el CEIP Alfredo Brañas y de 20 a 35 en el CEIP de Caión. Además, durante el período de vacaciones se pasará de 120 a 150 plazas.

También se incluye la posibilidad de ampliar esas cifras en caso de necesidad justificable, siempre que haya disponibilidad presupuestaria para ello y espacio físico.

Finalmente, también se aprobó por unanimidad el convenio con la Diputación para cofinanciar el plan municipal de mejora de parques infantiles, que contempla la creación de un nuevo parque en Coiro y la mejora de otros ya existentes: O Cruceiro de Lendo, la plaza de Areosa en Vilaño y la calle A Porta Santa de Paiosaco.

La iniciativa incluye la sustitución del pavimento actual de baldosas de caucho por otro continuo y la renovación del mobiliario urbano y de los propios elementos de juego con el objetivo de mejorar la seguridad, la funcionalidad y el confort de esos espacios. La iniciativa cuenta cuenta con un presupuesto total de 120.695,04 euros, de los que la Diputación financia el 80%.