A Laracha inicia una nueva campaña de compostaje doméstico

Cartel anunciador de la campaña Cedida

El Concello de A Laracha, gracias a la cofinanciación de la Unión Europea, pone en marcha una nueva campaña dirigida a fomentar la gestión eficiente de residuos con la entrega de 50 composteros gratuitos a los titulares de viviendas unifamiliares que los soliciten.

Podrán optar a esos recipientes todas las personas residentes que vivan en viviendas aisladas y cuenten con una parcela o huerta de un mínimo de 25 metros cuadrados.

La petición deberá hacerse vía online cubriendo el formulario que está disponible en la web municipal y en las redes sociales, o bien contactando con el consistorio.

Cada compostero tiene una capacidad de 400 litros y será instalado en el exterior de la vivienda.

Con esta nueva campaña se ponen en valor las ventajas ambientales, económicas y sociales del compostaje doméstico.

El Concello larachés reafirma así su compromiso con la gestión sostenible de los residuos y la mejora ambiental del municipio.