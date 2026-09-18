El Concello larachés admite a trámite la iniciativa popular presentada por Stop Biogás

Una sesión plenaria de archivo en A Laracha EC

Las Comisiones Informativas Permanentes de Asuntos Generales del Pleno y de Asuntos Económicos, Hacienda y Especial de Contas del Concello de A Laracha se reunieron este viernes para dictaminar los asuntos que serán elevados al pleno ordinario del jueves de la próxima semana.

Entre esos temas figura la iniciativa popular presentada por la plataforma Stop Biogás A Laracha en la que se solicita que se inicien los trámites y estudios necesarios para analizar una modificación del PGOM que prohíba la instalación de plantas o industrias de gestión de residuos, producción de biogás o similares en suelo rústico del municipio cuando exista afección a núcleos de población y bienes del patrimonio cultural.

Iniciativa avalada por más del 15% de los vecinos

La propuesta que se llevará al pleno de la próxima semana, contempla admitir a trámite esa iniciativa popular que fue refrendada por 2.088 vecinos, cumpliéndose los requisitos establecidos por la normativa al constar en el expediente más de 1.807 firmas verificadas, superando así el 15% del censo municipal exigido.

El informe jurídico del Concello explica que el urbanismo forma parte de las competencias municipales, por lo que puede iniciarse la tramitación correspondiente para analizar la petición formulada por la plataforma.

Al mismo tiempo, también indica que la eventual modificación del PXOM, para ser viable, deberá seguir posteriormente el procedimiento establecido por la normativa urbanística, incluyendo los estudios necesarios y los informes y autorizaciones sectoriales que correspondan.

Petición de suspensión de licencias

La iniciativa popular incluye, también, la solicitud de suspender de manera cautelar e inmediata el otorgamiento de determinadas licencias de parcelación o edificación vinculadas a este tipo de usos industriales en suelo rústico mientras se tramite el expediente.

Sobre esta cuestión, el informe jurídico municipal establece que su posible adopción será analizada posteriormente de forma motivada y dentro del procedimiento correspondiente una vez realizados los estudios y consultas necesarios y emitidos los informes de viabilidad que procedan.

Por lo tanto, la propuesta que se elevará al pleno permite dar curso a la iniciativa popular e iniciar los trabajos necesarios para estudiar las cuestiones formuladas, al tiempo que mantiene para un momento posterior el análisis de una eventual suspensión de licencias de acuerdo con las posibilidades que ofrece la normativa urbanística y con el resultado de los estudios e informes correspondientes.

Otro de los asuntos que se elevará al pleno es la modificación de crédito número 36/2026, por imponerte de 356.404,06 euros, que permitiría incrementar los recursos destinados a actuaciones en las carreteras y vías de titularidad municipal.

Esta cantidad procede de la baja del crédito que estaba reservado para realizar una amortización adicional del préstamo concedido por el Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS).