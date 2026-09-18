El PSOE denuncia "o modelo improvisado, desordenado e imposto polo PP" para las plantas de biogás en Galicia
La diputada Patricia Iglesias considera al proyecto de Soandres, en A Laracha, como "o exemplo máis sangrante do descontrol"
La portavoz socialista de energía e industria en el Parlamento de Galicia, Patricia Iglesias, le reclama a la Xunta una planificación y una normativa específicas para la construcción de plantas de biogás en Galicia, con el fin de garantizar, entre otros aspectos, las distancias mínimas respecto de viviendas, la correcta evaluación del impacto ambiental y la habilitación de mecanismos de participación ciudadana para dar voz a las personas afectadas por ese tipo de instalaciones.
Durante su defensa de una iniciativa parlamentaria en ese sentido, Iglesias cargó contra el actual “modelo improvisado, desordenado e imposto” que el PP defiende y demandó una planificación “xusta e racional”. Citó, además, algunos de los ejemplos “de desorde e despropósito”, como los proyectos de As Maroñas (Mazaricos), de Abadín, de Coeses (Lugo), de Curtis y de Soandres (A Laracha).
Sobre esta última, “o exemplo máis sangrante do descontrol”, recordó que prevé el tratamiento de 73.000 toneladas de residuos al año, incluyendo lodos de depuradora, “a escasos metros de viviendas, afectando ao río Anllóns e destruíndo o proxecto vital da veciñanza”.
La parlamentaria socialista criticó, en este caso concreto, “a descomunal hipocrisía do PP cun alcalde que votou contra a planta porque ten a presión veciñal enriba, mentres o PP de Bergantiños se opón á regulación e á suspensión cautelar das licenzas".
Patricia Iglesias se preguntó si el PP conocía desde 2022 los planes para Soandres "e quixo agocharllo á veciñanza" e invitó al BNG a "estar unidos para facer forza en vez de "confundir e politizar".