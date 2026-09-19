El BNG larachés reclama maquinaria propia para mejorar la limpieza de cunetas y el mantenimiento de viales

Un pleno en la Casa da Cultura de A Laracha Cedida

La portavoz del BNG de A Laracha, Carolina Castiñeiras Brandón, defenderá en el próximo pleno una moción en la que propone que el Concello estudie con carácter urgente la adquisición de maquinaria y vehículos propios para realizar labores de desbroce, limpieza vegetal y mantenimiento de las vías municipales.

Desde el BNG señalan que la limpieza de las cunetas y de los márgenes de las carreteras es una de las demandas más habituales de los vecinos, tanto en las parroquias como en los núcleos urbanos.

La acumulación de vegetación puede dificultar la visibilidad y, en el caso de parcelas privadas que no se mantienen adecuadamente, favorecer la proliferación de maleza e incrementar el riesgo de incendios.

La formación nacionalista considera que la gestión directa de estos trabajos permitiría al ente local actuar con mayor rapidez y regularidad, reduciendo la dependencia de las contrataciones externas y de sus plazos de ejecución.

“Contar con maquinaria propia permitiría dar unha resposta máis áxil ás necesidades da veciñanza e atender de maneira continuada unha rede viaria moi extensa”, señala Carolina Castiñeiras.

Planta de biogás

Por otra parte, ante la previsión de mucha afluencia de vecinos a este pleno en el que se abordará la posible modificación del PXOM para evitar que puedan instalarse proyectos nocivos para los vecinos y el territorio como el de la planta de biogás de Soandre, el grupo nacionalista registró una petición para que el pleno ordinario del día 24 de septiembre se celebre con las garantías de que el público asistente pueda escuchar perfectamente las intervenciones.