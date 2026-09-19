Un verano tranquilo en la playa de Caión 

Pla playa de Caión en este verano M.N

El servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros auxilios de la playa de Caión (A Laracha) finalizó esta semana después de tres meses de actividad, en la que se contabilizaron un total de 156 incidencias. La campaña se desarrolló con normalidad, sin incidentes graves, dominando la tranquilidad entre las miles de personas que disfrutaron de la temporada estival. El servicio estuvo operativo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Entre las intervenciones realizadas, destaca un único rescate de baja dificultad, que se produjo en una jornada con bandera verde y fue resuelto de forma satisfactoria por parte del equipo de salvamento. Además, dos surfistas que sufrieron cortes mientras practicaban este deporte fueron trasladados en ambulancia a un centro sanitario, aunque sus lesiones no revestían gravedad.

Uno de los aspectos más relevantes durante la temporada fue el elevado número de atenciones por picaduras de escarapote, al contabilizar 91 asistencias, que son más de la mitad de las atenciones realizadas durante los tres meses. La presencia de medusas fue algo puntual y se produjo en una sola jornada a mediados del mes de agosto. La situación estuvo controlada y no hubo que lamentar picaduras entre los usuarios, tal como indican desde el Concello larachés.

El resto de las intervenciones corresponden en su mayoría a pequeños cortes y otras lesiones leves. Además de la atención directa a los usuarios, durante los tres meses el personal de salvamento realizó una labor de prevención, vigilancia e información sobre el estado del mar, así como el control de las normas establecidas para el uso de la playa. También se llevó a cabo diariamente el balizado de las zonas donde estaba prohibido el baño por las malas condiciones del mar y las corrientes.

El coste de este servicio en la playa de Caión durante el verano ascendió a 68.000 euros. Fue prestado por la empresa Top Rescue, al igual que el pasado año.