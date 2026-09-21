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Laracha

La playa de Caión acoge una exposición permanente sobre el impacto de los plásticos en el medio marino

La muestra consta de cuatro paneles interpretativos en los que se aborda la problemática con una propuesta visual y divulgativa

Manuel Froxán Rial
21/09/2026 20:03
La muestra consta de cuatro paneles elaborados sobre estructuras de plástico reciclado
La muestra consta de cuatro paneles elaborados sobre estructuras de plástico reciclado
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La playa de Salseiras de Caión cuenta junto a uno de sus accesos con una exposición permanente dedicada a dar a conocer el impacto que los residuos plásticos tienen en medio marino y costero y a promover hábitos más responsables para contribuir a su conservación. 

La muestra fue instalada hace poco por el Concello. A través de una propuesta visual y divulgativa, las personas que se acerquen hasta este espacio podrán descubrir, mediante cuatro paneles interpretativos, cómo los plásticos se desplazan por las corrientes oceánicas, qué sucede con estos materiales cuando llegan al medio natural, el problema de los microplásticos y los efectos que su presencia puede tener sobre los ecosistemas y animales marinos.

La exposición no solo pretende informar sobre el problema de los plásticos, sino también invitar a la reflexión sobre el papel que cada persona puede desempeñar ante esta realidad. 

Cada uno de los paneles incorpora propuestas concretas sobre qué podemos hacer para reducir la presencia de plásticos en el medio marino, desde los pequeños gestos de la vida cotidiana hasta la participación en acciones de limpieza o iniciativas de conciencia ciudadana.

Los cuatro paneles están elaborados sobre estructuras de plástico reciclado, diseñadas para su instalación permanente en el entorno de la playa y resistentes a las condiciones ambientales propias de ese espacio.

Esta exposición forma parte del proyecto "O mar de Caión e o plástico: Reflexións dendea Praia", promovido por el Concello de A Laracha y financiado por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia a través del GALP Costa da Morte, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

La instalación de esta exposición da continuidad a las acciones de sensibilización desarrolladas en el marco del proyecto, que incluyeron, también, tres talleres de educación ambiental destinados a acercar a la ciudadanía la biodiversidad marina gallega y la problemática de la contaminación por plásticos.

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