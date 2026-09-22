A Laracha refuerza la formación para la atención sociosanitaria a personas dependientes

Clausura del obradoiro, este martes Mar Casal

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, junto al alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, clausuró este martes el curso de acciones formativas para desempleados (AFD) que contó con una aportación de más de 52.000 euros, centrada en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

La delegada felicitó al Concello "por su implicación y compromiso" con la mejora de la empleabilidad de los vecinos de su entorno en un sector en el que existe una gran demanda de trabajadores. En este sentido, animó a seguir trabajando y apostando por una formación de calidad y destacó el éxito que tienen estos cursos ya que consiguen una tasa de empleabilidad muy alta.

Este curso incluyó los módulos dirigidos a personas dependientes en instituciones sociales: de apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (recepción y acogida, organización de actividades); intervención en la atención higiénico-alimentaria; intervención en la atención sociosanitaria, apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa (animación social, mantenimiento y mejora de las actividades diarias, técnicas de comunicación); inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género; formación para la igualdad y básico de prevención de riesgos laborales.

Do Campo felicitó a las alumnas que comenzaron su formación el pasado 17 de abril y terminaron el 11 de septiembre, con una duración total de 450 horas y que contó con 13 alumnos.

La representante del Gobierno autonómico subrayó que el objetivo de estas formaciones es mejorar las competencias profesionales de las personas beneficiarias, favoreciendo la obtención total o parcial de certificados profesionales con impacto directo en su inserción laboral.

En la visita, la representante del Gobierno autonómico también recordó que A Laracha vuelve a contar este año con un taller de empleo gracias a una aportación de la Xunta de más de 474.000 euros centrada en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y trabajos de carpintería y mueble, que cuenta con 20 plazas.

La representante autonómica recordó que la convocatoria 2026-2027 de este programa está dotada con 60 millones de euros, con los que el Gobierno gallego pretende reforzar la cualificación profesional y facilitar la inserción laboral de la ciudadanía. Con el refuerzo presupuestario, la previsión de la Xunta es superar las 10.700 personas beneficiarias. La convocatoria permanece abierta hasta el 30 de noviembre.

En la provincia de A Coruña, a fecha de septiembre, ya están aprobados un total de 308 cursos, en 73 entidades de 23 municipios, con una inversión de cerca de 16 millones de euros y, en la Costa da Morte, un total de 21 acciones formativas para desempleados promovidas por los ayuntamientos de A Laracha y Carballo y por 9 entidades de Carballo (5), Cee (1), Laxe (1), Vimianzo (1) y Zas (1), gracias a unas ayudas de la Xunta de cerca de 1,6 millones de euros.

La delegada de la Xunta señaló también que esta iniciativa está integrada en el nuevo modelo de formación para el empleo impulsado por la Administración autonómica, “que cuenta con una mayor flexibilidad, simplificación administrativa y adaptación a las necesidades reales del tejido empresarial gallego, dando respuesta así a las vacantes que existen en el mercado laboral”.

Las acciones están dirigidas preferentemente a personas desempleadas, aunque también podrán participar personas ocupadas hasta un máximo del 30% de las plazas disponibles en caso de existir vacantes.

Los fondos se distribuyen entre las anualidades 2026 y 2027.

Entre las principales novedades de esta convocatoria figura la flexibilización de los requisitos de acceso. Las personas que finalicen una acción formativa podrán matricularse en un curso de nivel superior sin necesidad de esperar a la expedición oficial del certificado profesional correspondiente. Esta medida también beneficiará a las personas que estén pendientes de la homologación de un título extranjero.