Vilaño acogerá actividades culturales y sociales todas las semanas hasta final de año

Atardecer no Castro, una pasada cita organizada por la asociación Adro en Vilaño Raúl López Molina

La Asociación Cultural Adro de Vilaño (A Laracha) presenta una nueva edición de Aldea Cultural, el proyecto de dinamización social y cultural con la que busca convertir la aldea en un espacio permanente de encuentro, aprendizaje, participación y convivencia.

Tras la programación llevada a cabo en primavera, la iniciativa regresa en el último trimestre del año con una propuesta que pone el foco en actividades gratuitas o de muy bajo coste y para todas las edades.

El programa comenzará en octubre con un Club de Lectura conducido por Sabela Laxe. También comenzarán las clases de escritura creativa, con la escritora local María Rei. Ambas actividades tendrán continuidad durante los tres meses finales del año.

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También regresa el Teatro en Familia, con la actriz larachesa Patricia Cameán, con una serie de encuentros pensados para que niños y adultos se acerquen juntos al mundo del teatro a través del juego y la expresión.

La programación de noviembre incluye una Tarde de Xogos para todas las edades y el Cineclub. También habrá un obradoiro sobre el manejo de la ansiedad, impartido por la psicóloga Fany Gesto. No faltará tampoco la Noite dos Faroliños, una actividad familiar conducida por Patricia Cameán.

La divulgación científica volverá a tener cabida en la Aldea Cultural con la colaboración de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. Así, el sábado 28 habrá una observación astronómica y, ya en diciembre, 'A Lúa, o noso satélite', una actividad familiar para conocer mejor las fases y los movimientos de la luna.

En diciembre, una de las actividades destacadas será el evento social y divulgativo 'Vivir moito e vivir ben. Xenética, saúde e lonxevidade'. La cita será el viernes 18 en la Casa da Cultura de A Laracha con el genetista Ángel Carracedo. Incluirá también la proyección del documental 'Mulleres de Vilaño', abriendo así una charla sobre la salud, el envejecimiento y la importancia de la vida en comunidad.

El calendario se completará con un obradoiro sobre adornos navideños, de la mano de Silvia Fraga, y con la visita del Apalpador el 24 de diciembre.