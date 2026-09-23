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Laracha

El BNG organiza una jornada en A Laracha sobre el biogás

Contará con la participación de expertos en energía, organizaciones ambientales, sindicales y responsables políticos

Redacción Carballo
23/09/2026 16:29
La cadena humana de este lunes contra la planta de biogás en Soandres
Una cadena humana, parte de las protestas llevadas a cabo contra la planta de biogás
Mar Casal
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La Casa da Cultura de A Laracha acoge este sábado una jornada de debate sobre el biogás, organizada por el BNG. Bajo el título 'O biogás na Galiza: un debate necesario', contará con la participación de expertos en energía, representantes de organizaciones ambientales, sindicales y responsables políticos.

La concentración contra la planta de biogás, en Soandres

El Concello de Carballo es parte interesada en el procedimiento ambiental de la planta de biogás de A Laracha

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La portavoz municipal del BNG larachés, Carolina Castiñeiras, y la responsable nacional del área de organización, Lucía López, serán las encargadas de abrir la jornada, estructura en dos mesas redondas.

La primera mesa redonda comenzará a las 10.30 horas bajo el título 'A defensa do territorio: Activismo fronte a proxectos de biogás", moderada por la profesora María Rei Vilas, y contará con la participación de representantes de Stop Biogás A Laracha; Lugo non quere cheiros; Stop Biogás Agolada y Daniel López de Adega.

Una sesión plenaria de archivo en A Laracha

El Concello larachés admite a trámite la iniciativa popular presentada por Stop Biogás

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La segunda mesa redonda, titulada 'Modelos de desenvolvemento do biogás', contará como ponentes con Xurxo López, de Enova Enerxía; Montse Valcárcel, catedrática de hidrología y diputada del BNG; Manuel Soto, de Adega; Manuel Casal, da Fruga, con la moderación de Xosé Manuel Golpe, portavoz parlamentario del BNG en materia de energía.

La cita está abierta a toda la ciudadanía para abordar un asunto que está generando polémica y preocupación en toda la comarca.

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