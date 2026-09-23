El BNG organiza una jornada en A Laracha sobre el biogás
Contará con la participación de expertos en energía, organizaciones ambientales, sindicales y responsables políticos
La Casa da Cultura de A Laracha acoge este sábado una jornada de debate sobre el biogás, organizada por el BNG. Bajo el título 'O biogás na Galiza: un debate necesario', contará con la participación de expertos en energía, representantes de organizaciones ambientales, sindicales y responsables políticos.
La portavoz municipal del BNG larachés, Carolina Castiñeiras, y la responsable nacional del área de organización, Lucía López, serán las encargadas de abrir la jornada, estructura en dos mesas redondas.
La primera mesa redonda comenzará a las 10.30 horas bajo el título 'A defensa do territorio: Activismo fronte a proxectos de biogás", moderada por la profesora María Rei Vilas, y contará con la participación de representantes de Stop Biogás A Laracha; Lugo non quere cheiros; Stop Biogás Agolada y Daniel López de Adega.
La segunda mesa redonda, titulada 'Modelos de desenvolvemento do biogás', contará como ponentes con Xurxo López, de Enova Enerxía; Montse Valcárcel, catedrática de hidrología y diputada del BNG; Manuel Soto, de Adega; Manuel Casal, da Fruga, con la moderación de Xosé Manuel Golpe, portavoz parlamentario del BNG en materia de energía.
La cita está abierta a toda la ciudadanía para abordar un asunto que está generando polémica y preocupación en toda la comarca.