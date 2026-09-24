A Laracha podría modificar el PGOM para frenar la macroplanta de biogás

El pleno empezó con un minuto de silencia por las víctimas de violencia de género Mar Casal

El esperado pleno ordinario celebrado este jueves en la Casa da Cultura de A Laracha estuvo mucho más concurrido de lo habitual.

Un buen número de vecinos y de miembros de la plataforma Stop Biogás se dieron cita en el auditorio del inmueble para ver si prosperaba la iniciativa popular presentada por el colectivo, uno de los asuntos incluidos en el orden del día.

Finalmente, dicha propuesta salió adelante con el apoyo de los tres grupos municipales: PP, BNG y PSOE.

La corporación larachesa autoriza así que se pongan en marcha los trámites y estudios necesarios para analizar la viabilidad de introducir cambios en Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), en el sentido de prohibir la instalación en suelo rústico municipal de industrias de gestión de residuos, producción de biogás o similares, siempre que tales proyectos afecten a núcleos de población o a bienes del patrimonio cultural.

El alcalde, José Manuel López Varela, se mostró tajante al afirmar que el Gobierno municipal seguirá dando “todos os pasos que estean na nosa man para paralizar o proxecto de Soandres”.

También explicó que cuantas medidas se tomen desde el Concello, deberán hacerse en base a “criterios técnicos e xurídicos”.

El regidor finalizó diciendo que el Gobierno hacía suya la propuesta de la plataforma, propuesta que está respaldada por la firma de 2.088 vecinos, y que les gustaría ir más allá, “pero acordamos o que xurídica e técnicamente podemos”.

Al respecto hay que recordar que en la iniciativa popular también se pedía la suspensión cautelar de determinadas licencias de parcelación o edificación en suelo rústico vinculadas a esas iniciativas industriales, pero, a la vista de las conclusiones del informe jurídico que encargó el Concello al efecto, la decisión se aplazada hasta que haya una resolución al respecto de si es o no viable modificar el PGOM.

Un grupo de vecinos y miembros de la plataforma de afectados siguieron el desarrollo de la sesión Mar Casal

Suplemento de crédito y Conta Xeral

En el pleno también una modificación de crédito por importe de 356.404,06 euros, que permitirá incrementar los recursos destinados a la mejora de infraestructuras viarias. La citada cantidad procede de la baja del crédito que estaba reservado para realizar una amortización adicional del préstamo concedido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

El regidor detalló que “é máis lóxico destinar esa cantidade a atender necesidades que existen en lugar de amortizar un préstamo sen xuros”.

También se aprobó, en este caso con la abstención del BNG y el voto en contra del grupo socialista, la Conta Xeral do 2025. Una vez aprobado por la corporación, el documento será remitido al Tribunal de Contas.