El BNG larachés dice que la iniciativa popular de Stop Biogás tiene "percorrido xurídico sólido" en el plano competencial urbanístico
El problema surgiría, explican, si la Xunta o el Estado califican el proyecto de interés autonómico o estratégico porque entonces ya no serviría de nada modificar del PXOM
El BNG larachés considera que la iniciativa popular promovida por Stop Biogás y abordada en el pleno ordinario de este jueves tiene "percorrido xurídico sólido no plano competencial urbanístico" pero que se enfrenta a un límite estructural: "Non pode, por si soa, bloquear un proxecto que o Estado ou a Xunta amparen mediante figuras de intervención directiva supramunicipais".
La portavoz nacionalista, Carolina Castiñeiras, incide en que las propuestas de modificación del PXOM y de suspensión cautelar de licencias tienen como finalidad última "dotar o concello dunha ferramenta de planeamento estable que impida este tipo de instalacións, máis alá das mocións políticas de rexeitamento".
El problema llegaría, sigue explicando, en si la proyectada macroplanta de biogás logra el reconocimiento de proyecto de interés autonómico (PIA) o de proyecto industrial estratégico (PIE)
Al respecto, aclara que tanto la PIA comoo el PIE son instrumentos que prevalecen sobre el planeamiento local y la adaptan de oficio. "É dicir: se a Xunta declara e aproba o proxecto por unha destas vías supramunicipais, a modificación do PXOM que prohiba o uso non impide o proxecto, porque o instrumento autonómico se impón e reforma o planeamento local no que sexa preciso", aclara la representante nacionalista.
Hasta ahora el controvertido proyecto no tiene ninguna de esas consideraciones supramunicipales y se tramita para la vía ordinaria de autorización ambiental integrada (AAI). La propia Deputación da Coruña ya solicitó a la Xunta que no lo declare de interés estratégico.
"Mentres o proxecto siga pola vía da AAI sen figura de intervención directa, debe respectar a clasificación e cualificación urbanística municipal; e se o PXOM chegase a prohibir o uso antes de que exista título habilitante urbanístico, o proxecto carecería de encaixe".
"A confrontación real, polo tanto, é unha carreira temporal: se o concello aproba a modificación (ou a suspensión cautelar) antes de que a Xunta outorgue título ou declare o proxecto de interese autonómico/estratéxico, a ferramenta municipal pode ser eficaz; se a Xunta activa antes unha figura supramunicipal, esta prevalece", expone Castiñeiras Brandón.
Para que no queden dudas al respecto, resume cómo está la situación: "(a iniciativa popular) si ten percorrido e base legal sólida como acto de planeamento municipal, e é un instrumento moito máis estable que unha simple moción de rexeitamento; pero non garante por si só a paralización definitiva do proxecto se a Administración autonómica opta por unha figura de intervención directa supramunicipal".