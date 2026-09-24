La delegación de Les Sables d'Olonne ya está en A Guarda y el domingo llega a A Laracha

El acto de recepción tuvo lugar el pasado martes en el Concello da Guarda Cedida

La delegación procedente de Lees Sables d’Olonne ya está en Galicia en una nueva visita que se realiza en el marco del hermanamiento con ALaracha.

Tras el viaje en avión hasta Porto, la primera cita del programa de actos que se desarrollará hasta el martes fue la recepción oficial en el Concello de A Guarda por parte del alcalde de ese municipio, Roberto Álvarez, la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, y el regidor larachés, José Manuel López Varela.

La recepción en A Guarda responde a la estrecha relación histórica existente entre esa zona pontevedresa y A Laracha, explicada en el libro 'As telleiras da Laracha e os los cabaqueiros do Baixo Miño'.

Por parte de Les Sables d’Olonne, el grupo de 30 personas está liderazgo por la presidenta del Comité de Hermanamiento, Martine Girardeau, y por la concejala de Hermanamientos, Corine Gino.

La programación prosiguió este jueves con la primera de las dos etapas del Camiño de Santiago previstas para la expedición francesa. Este viernes realizarán la segunda, entre Oia y Baioona, antes de que la expedición se desplace a A Laracha.

En la localidad bergantiñana uno de los momentos principales será la cena de convivencia en el Centro Sociocultural de Vilaño.

El encuentro servirá de intercambio cultural entre el coro de Les Sables d’Olonne y la Asociación Cultural Santa María de Torás, en una velada en la que la música servirá para compartir tradiciones de las dos localidades y continuar estrechando los vínculos creados a través del hermanamiento.

El sábado el programa llevará a la delegación francesa hasta la Ribeira Sacra, mientras que el domingo las actividades se centrarán en el término municipal de A Laracha, con recorridos por lugares destacados como el Castro de Montes Claros y el Museo de Golmar, además de Caión.

Aquellos que lo deseen podrán realizar la ruta 1Caión, porta da Costa da Morte', incluida en el programa municipal A Laracha Activa.

El lunes la visita continuará con un viaje la Santiago de Compostela y concluirá esa noche con el encuentro oficial de despedida antes del regreso de la expedición a Francia el martes.