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Laracha

La 21ª Festa da Fabada de Paiosaco preparará dos mil raciones con alubias de la zona

La cita será el domingo 4 de octubre organizada por la Asociación Cultural Queiroga

Rosa Balsa
26/09/2026 22:31
Festa da Fabaada de Paiosaco
Pasada edición de la Festa da Fabada de Paiosaco
Raúl López
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Metidos ya oficialmente en el otoño, llega una de las fiestas gastronómicas más esperadas: la Festa da Fabada de Paiosaco, que llega a su 21ª edición. La cita tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre, organizada un año más por la Asociación Cultural Queiroga, con el patrocinio y colaboración del Concello de A Laracha y la Diputación.

La organización contará para esta ocasión con 200 kilos de alubias de San Martín de Lestón, apostando así por los productores locales. Esta cantidad dará para preparar alrededor de 2.000 raciones que podrán degustar desde bien temprano los visitantes a la feria.

La cocción se elaborará en una quincena de grandes ollas y comenzará a las tres de la madrugada, para a las nueve de la mañana empezar a servir las primeras raciones a precios populares. Para ello, se instalará una gran carpa en el campo de la feria. 

Este evento siempre tiene gran éxito y recibe a cientos de visitantes.

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