A Laracha da un paso más para crear su refugio climático en el parque Maximino Canedo

Así será la fuente del parque Maximino Canedo Cedia

El Concello de A Laracha ha dado un paso más para crear un refugio climático en el parque Maximino Canedo. El gobierno local adjudicó este lunes el proyecto que supera los 111.000 euros y supondrá la sustitución de la actual fuente ornamental por una instalación a cota cero.

La actuación está concebida para reducir el efecto de isla de calor y mejorar el confort térmico en uno de los principales espacios verdes del núcleo urbano. Su financiación será asumida conjuntamente por el Concello y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, dentro de la convocatoria de ayudas para aplicar soluciones basadas en la naturaleza frente a los riesgos asociados al cambio climático.

La principal transformación será la instalación de una fuente transitable modular completamente integrada en el parque. Al situarse a cota cero, podrá ser utilizada por personas de diferentes edades y condiciones y eliminará barreras arquitectónicas.

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La fuente estará compuesta por módulos hidráulicos con surtidores emergentes programables, que permitirán crear diferentes secuencias y efectos. Contará además con iluminación LED de bajo consumo. Más allá de su función ornamental y recreativa, el agua contribuirá a generar un microclima en su entorno para reducir la sensación térmica durante los días de mayor calor.

Recirculación del agua

El proyecto incorpora diferentes medidas para limitar el consumo de recursos. La instalación funcionará mediante un circuito hidráulico cerrado que permitirá recircular continuamente el agua, evitando tener que renovarla para mantener en funcionamiento los surtidores.

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También dispondrá de equipos de alta eficiencia energética, programación horaria, monitorización remota y un sistema automático de control con el que se pretende optimizar tanto el consumo de agua como el de electricidad.

La posibilidad de caminar y jugar entre los surtidores obliga además a garantizar las condiciones sanitarias del agua. Para ello, la instalación incorporará sistemas de filtración y tratamiento, regulación automática del pH y dosificación de productos desinfectantes.