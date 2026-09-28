El ‘Outono de Contos’ regresa a A Laracha para disfrutar de la lectura, el teatro y la música

Paco Nogueiras en uno de sus espectáculos IG

El Concello de A Laracha prepara una nueva edición del ‘Outono de Contos’, con seis propuestas para disfrutar de la lectura, la música y el teatro. Se llevarán a cabo durante el mes de octubre en el núcleo urbano de A Laracha, Caión, Paiosaco y Golmar, combinando diversión y aprendizaje.

La primera actividad será el sábado 3 de octubre en la biblioteca de A Laracha, ‘Contacontos sensorial para bebés’, de Eduvía Xestión, Cultura e Lecer, para bebés de 0 a 3 años. Le sigue el miércoles 7 en la biblioteca de Caión ‘Contos con miga’, una sesión de narración oral y música con Migallas Teatro, para mayores de 4 años.

El viernes 9 a la biblioteca larachesa llegará el Obradoiro de luz negra, de Trémola Teatro, a partir de 4 años. El jueves 15 las actividades se trasladan a la biblioteca de Paiosaco, con ‘Brinca Vai! De aquí a acolá’, espectáculo musical de Paco Nogueiras, también para mayores de 4 años.

El miércoles 21 en A Laracha habrá un espectáculo de títeres de A Xanela do Maxín, ‘Rato Pérez’, a partir de 4 años. La programación finaliza el 29 de octubre en el Museo dos Muíños de Golmar, con ‘O cole de Lonxedetodo’, de Trinke Trinke, para niños de 3 a 8 años.