Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El ‘Outono de Contos’ regresa a A Laracha para disfrutar de la lectura, el teatro y la música

Se llevarán a cabo seis propuestas para el público infantil durante el mes de octubre 

Redacción Carballo
28/09/2026 19:22
Paco Nogueiras en uno de sus espectáculos
IG
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Laracha prepara una nueva edición del ‘Outono de Contos’, con seis propuestas para disfrutar de la lectura, la música y el teatro. Se llevarán a cabo durante el mes de octubre en el núcleo urbano de A Laracha, Caión, Paiosaco y Golmar, combinando diversión y aprendizaje.

La primera actividad será el sábado 3 de octubre en la biblioteca de A Laracha, ‘Contacontos sensorial para bebés’, de Eduvía Xestión, Cultura e Lecer, para bebés de 0 a 3 años. Le sigue el miércoles 7 en la biblioteca de Caión ‘Contos con miga’, una sesión de narración oral y música con Migallas Teatro, para mayores de 4 años. 

El viernes 9 a la biblioteca larachesa llegará el Obradoiro de luz negra, de Trémola Teatro, a partir de 4 años. El jueves 15 las actividades se trasladan a la biblioteca de Paiosaco, con ‘Brinca Vai! De aquí a acolá’, espectáculo musical de Paco Nogueiras, también para mayores de 4 años. 

El miércoles 21 en A Laracha habrá un espectáculo de títeres de A Xanela do Maxín, ‘Rato Pérez’, a partir de 4 años. La programación finaliza el 29 de octubre en el Museo dos Muíños de Golmar, con ‘O cole de Lonxedetodo’, de Trinke Trinke, para niños de 3 a 8 años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El ‘Outono de Contos’ regresa a A Laracha para disfrutar de la lectura, el teatro y la música
redacción carballo
Imaxe recreada fonte Maximino Canedo

A Laracha da un paso más para crear su refugio climático en el parque Maximino Canedo
A. Pérez Cavolo
Festa da Fabaada de Paiosaco

La 21ª Festa da Fabada de Paiosaco preparará dos mil raciones con alubias de la zona
Rosa Balsa
El acto de recepción tuvo lugar el pasado martes en el Concello da Guarda

La delegación de Les Sables d'Olonne ya está en A Guarda y el domingo llega a A Laracha
redacción carballo