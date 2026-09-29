A Laracha adjudica por más de 123.000 euros la mejora de la carretera de Vista Alegre

Las obras ejecutadas entre Vista Alegre y Samiro Archivo

El Concello de A Laracha adjudicó la mejora de 1,08 kilómetros de la red viaria en Vista Alegre, en la parroquia de Soandres, una actuación que alcanzará tanto al propio núcleo como a sus accesos a través de la conexión con la carretera AC-523.

Excavaciones y Obras Candal será la empresa encargada de ejecutar unos trabajos presupuestados en 123.668 euros y que supondrán una renovación integral del firme en el tramo afectado.

A Laracha da un paso más para crear su refugio climático en el parque Maximino Canedo Más información

La intervención contempla la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico sobre la superficie de rodadura. También se acondicionarán las cunetas con el objetivo de ampliar la plataforma de la calzada y se actuará sobre la red de recogida de aguas pluviales para mejorar el drenaje.

El proyecto se completará con mejoras en la señalización destinadas a incrementar la seguridad en una carretera que da acceso al núcleo de Vista Alegre y lo comunica con la AC-523.

Más de 86.000 euros de Agader

La actuación forma parte del Plan Camiña Rural 2026-2027 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). De los 123.668 euros de inversión, el organismo autonómico aportará más de 86.672 euros, mientras que el Concello asumirá la cantidad restante con fondos municipales.

Diego Calvo: “A nova Casa do Concello da Laracha non ten nada que ver coa anterior” Más información

Una vez resuelta la adjudicación, el siguiente paso será formalizar el contrato con la empresa. Este trámite está previsto para los próximos días y permitirá posteriormente comenzar la ejecución de las obras.