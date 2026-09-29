A Laracha enseña a reparar y transformar la ropa para darle una segunda vida

Una de las actividades celebradas en la Casa da Cultura de A Laracha Cedida

El Concello pondrá en marcha durante el mes de octubre un ciclo de talleres gratuitos de costura creativa y reutilización textil con actividades en A Laracha, Paiosaco y Caión. La iniciativa enseñará desde técnicas básicas para coser un botón o arreglar un bajo hasta cómo aprovechar prendas que ya no se utilizan para crear nuevos objetos.

Bajo el lema ‘Non é roupa vella, é un proxecto esperando comezar’, la programación comenzará con tres sesiones dirigidas a adultos y mayores de 13 años en la Casa da Cultura. El objetivo será proporcionar conocimientos sencillos que permitan realizar pequeños arreglos en casa y evitar desechar prendas por desperfectos que pueden repararse.

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La primera cita será el miércoles 7 de octubre, de 18.00 a 20.30 horas, con una introducción a la costura. Los participantes aprenderán a utilizar las herramientas básicas, enhebrar una aguja, realizar nudos y practicar diferentes puntadas, elaborando además un muestrario que podrán conservar como guía.

El jueves 8, en el mismo horario, llegará el taller dedicado específicamente a las reparaciones. Se trabajará con diferentes tipos de botones y corchetes y se aprenderá a reforzar costuras. La última sesión para adultos será el viernes 9 y estará centrada en arreglar bajos y acabados, desde la toma de medidas y el marcado hasta técnicas específicas para tejidos como el vaquero. En este caso, cada participante podrá llevar una prenda propia para realizar el arreglo durante el taller.

De un calcetín sin pareja a un títere

La segunda parte del programa estará destinada a niños de entre 6 y 12 años y llevará la reutilización textil a A Laracha, Paiosaco y Caión. La propuesta partirá de algo tan cotidiano como los calcetines que han perdido su pareja para convertirlos en títeres.

Los pequeños diseñarán su propio personaje, le pondrán nombre, voz y un superpoder y crearán una historia para darle vida. Además de reutilizar materiales, la actividad busca trabajar la motricidad fina y la expresión oral.

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Habrá tres sesiones: el 16 de octubre, de 17.30 a 20.00 horas, en la Casa da Cultura de A Laracha; el 23, de 18.00 a 20.30, en el Centro Sociocultural de Paiosaco; y el 30, de 17.30 a 20.00, en el Centro Sociocomunitario de Caión.

Las inscripciones ya están abiertas y son gratuitas a través de la web municipal de actividades. Los talleres forman parte de las actuaciones destinadas a mejorar la gestión de los residuos municipales y están cofinanciados por la Unión Europea a través del programa Galicia Feder 2021-2027.