Dos hermanos de Caión llevan el folclore gallego a lo más alto 

Andrés y Lucía Naya Varela Mar Casal

Los hermanos Lucía y Andrés Naya Varela, de Caión, A Laracha, acaban de proclamarse campeones del mundo del folclore, en un certamen celebrado recientemente en Brasil.

Los dos hermanos participaron en el FIDAF Brazil World Championship 2026, en la 22ª edición del Campeonato del Mundo de Folclore organizado por la Federation of International Dance Festivals (FIDAF), en colaboración con el Festival Internacional de Folclore de Nova Prata del estado de Río Grande do Sul, celebrado a principios del mes de septiembre.

Andrés y Lucía viajaron a Brasil con la asociación Xacarandaina de A Coruña, en una expedición formada por 29 personas. Con la entidad quedaron como segundos clasificados en la categoría de grupos, consiguiendo el premio al mejor vestuario. En la categoría de pares y duetos, equivalente a parejas, Andrés y Lucía consiguieron el primer premio, conquistando el mundo con el folclore gallego.

Los dos hermanos fueron recibidos este jueves por el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura, Patricia Bello, para felicitarlos por el éxito conseguido y llevar así el nombre de Caión y del concello larachés por todo el mundo.

Recepción en el Concello a Andrés y Lucía Naya Mar Casal

Andrés, de 25 años, y su hermana Lucía, de 28, llevan desde los 5 años ligados a la música y al baile tradicional. Los dos empezaron de la mano de Arume de Caión, después pasaron por la escuela de Xacarandaina hasta entrar en el grupo oficial de la entidad coruñesa.

Detrás de este reconocimiento están muchas horas y años de trabajo, que ahora saben que ha merecido la pena. “É un orgullo enorme conseguir este premio. E pensar en todas as horas e o sacrificio que hai detrás, resulta todo moi gratificante”, destacó Andrés Naya.

A modo personal, para el joven larachés la mayor satisfacción de este premio fue ver al director de la agrupación, Quique Peón, “tan emocionado, con bágoas nos ollos” y muy orgulloso del trabajo realizado. Andrés Naya coincide en que el folclore gallego atraviesa un buen momento y confía en que continúe esta tendencia en el futuro.

Afirma que cada vez hay más personas adultas que se inician en el baile y en la música tradicional, lo que es una señal muy importante, aparte de los niños, que siempre suponen una cantera destacada en todas las agrupaciones.

El alcalde larachés también destacó el enorme trabajo de los dos hermanos para llegar hasta aquí. “Detrás deste título de campións do mundo hai moitas horas de ensaio, dedicación e compromiso coa música e co baile tradicional”, subrayó.

Andrés y Lucía Naya Varela Mar Casal

“Levar o nome de Caión e da Laracha a Brasil e conseguir alí un título mundial é algo moi especial. E facelo, ademais, representando a nosa cultura e o noso folclore, demostra a capacidade que ten a tradición galega para cruzar fronteiras e ser valorada e recoñecida en todo o mundo”, añadió el regidor durante la recepción oficial, además de poner el valor la experiencia compartida con Xacarandaina.

El título mundial de los dos hermanos culmina con una experiencia internacional que también los llevó a participar en otro festival en la localidad de Imigrante.