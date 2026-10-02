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Laracha

Paiosaco exalta los productos de la tierra en su Festa da Fabada 

La fiesta gastronómica será este domingo 4 de octubre, en la que se esperan miles de personas 

Redacción Carballo
02/10/2026 19:41
La directiva de Queiroga con el cartel de la Festa da Fabada
La directiva de Queiroga con el cartel de la Festa da Fabada
M.N.
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La localidad larachesa de Paiosaco, reconocida por sus ferias tradicionales, se prepara para su XXI Festa da Fabada, que celebra este domingo 4 de octubre. La cita gastronómica sirve para la puesta en valor de su mercado, el comercio local, la hostelería y la exaltación de las leguminosas de la zona en un preparado típico del otoño. 

La iniciativa corresponde a la Asociación Cultural Queiroga, una entidad que exalta la cultura, danza tradicional, folclore y la etnográfica, además de actividades de tiempo libre y ocio gran parte del año. La fiesta será en el recinto ferial bajo carpa, desde primeras horas de la mañana. 

Los preparativos se iniciaron hace unos días con la adquisición de 200 kilos de alubias frescas en vaina (de un cosechero de esta misma parroquia de San Martín de Lestón), con tareas laboriosas de selección y limpieza previa, la compra de 125 kilos de carne de cerdo, 35 kilos de chorizos, 10 kilos de morcilla, 30 litros de aceite, agua, sal y especies, junto a unos 50 kilos de patatas, que suma más de media tonelada de comida.

 Para la cocción se precisan unas 15 ‘potas’ de aluminio. A las tres de la madrugada se ponen al fuego para que estén listas a las 9 de la mañana, sirviendo de desayuno a los feriantes y a los jóvenes que regresan de fiesta. Además de los directivos de Queiroga, colaboran en la preparación amigos, familiares, vecinos y cocineras que de manera altruista comparten una madrugada alegre alrededor del fuego con esta preparación. 

Esta edición es un año de tránsito para la asociación organizadora, al dimitir la anterior directiva. Preside la sociedad Paula Sexto, a la que acompañan Noemí Pombo (secretaria), Verónica Vázquez (tesorera), y Verónica Verdía, Lourdes Lema, Esteban Blanco, Sonia Gómez y Eva María Iglesias, como vocales. Concello y Diputación colaboran en la fiesta, además de la directiva anterior.

Festa da Fabaada de Paiosaco
Festa da Fabaada de Paiosaco en la pasada edición
Raúl López

 Cada año acuden miles de personas para degustar este producto típico, que también se puede llevar para consumir en casa. Se puede adquirir en otros 8 locales y un súper. El éxito de la fiesta es tal para los lugareños, que incluso tiene mayor seguimiento que la Feira das Cereixas del mes de julio.

 Aunque ya se empieza a servir a las 9 de la mañana, entre las 11.00 y las 15.00 alcanza su mayor apogeo. Paiosaco continúa así exhibiendo músculo de una larga tradición festiva como la Feira de Abril, la Feira das Cereixas y ahora la Festa da Fabada, un plato típico otoñal de cuchara. Una macrofabada para exaltar los productos típicos de la tierra.

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