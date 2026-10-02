Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Últimos días para presentar las ofertas de las obras de humanización en el entorno del CEIP Otero Pedrayo

El presupuesto para la ejecución de los trabajos supera los 411.000 euros

Redacción Carballo
02/10/2026 21:20
Firma del convenio para humanizar el entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha
Firma del convenio para humanizar el entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Galicia tiene en fase de licitación la ejecución del proyecto de  humanización y dotación de infraestructuras en el entorno del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha, con un presupuesto de más de 411.000 euros, que permitirá transformar y mejorar este espacio. 

Las obras están incluídas en el Plan Hurbe mediante un convenio de colaboración por el que la Administración autonómica asumirá el 70 % de la financiación, mientras que el Concello de A Laracha aportará el 30 % restante.

El plazo de presentación de ofertas para las empresas que opten a las obras finalizará el próximo lunes 5 de octubre, a las 14.00 horas. Toda la documentación está disponible en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).

Uno de los elementos principales del proyecto será la creación de nuevo acceso al colegio y aparcamiento para los buses escolares y vehículos particulares, sobre una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados que son de titularidad municipal. 

Esta nueva zona dispondrá de plazas adaptadas y espacios específicos para motos y bicicletas. Esto permitirá hacer más seguro el entorno del centro educativo. También se creará una zona verde, espacios peatonales, aceras y una senda que permitirá ordenar los recorridos a pie en esa zona, muy concurrida por los alumnos y las familias. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Firma del convenio para humanizar el entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha

Últimos días para presentar las ofertas de las obras de humanización en el entorno del CEIP Otero Pedrayo
redacción carballo
La directiva de Queiroga con el cartel de la Festa da Fabada

Paiosaco exalta los productos de la tierra en su Festa da Fabada
redacción carballo
Andrés y Lucía Naya Varela

Dos hermanos de Caión llevan el folclore gallego a lo más alto
Diana Bergara
El ideal gallego

A Laracha promove un curso para coñecer a lingua e a cultura galegas
redacción carballo