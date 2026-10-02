Últimos días para presentar las ofertas de las obras de humanización en el entorno del CEIP Otero Pedrayo

Firma del convenio para humanizar el entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha Cedida

La Xunta de Galicia tiene en fase de licitación la ejecución del proyecto de humanización y dotación de infraestructuras en el entorno del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha, con un presupuesto de más de 411.000 euros, que permitirá transformar y mejorar este espacio.

Las obras están incluídas en el Plan Hurbe mediante un convenio de colaboración por el que la Administración autonómica asumirá el 70 % de la financiación, mientras que el Concello de A Laracha aportará el 30 % restante.

El plazo de presentación de ofertas para las empresas que opten a las obras finalizará el próximo lunes 5 de octubre, a las 14.00 horas. Toda la documentación está disponible en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).

Uno de los elementos principales del proyecto será la creación de nuevo acceso al colegio y aparcamiento para los buses escolares y vehículos particulares, sobre una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados que son de titularidad municipal.

Esta nueva zona dispondrá de plazas adaptadas y espacios específicos para motos y bicicletas. Esto permitirá hacer más seguro el entorno del centro educativo. También se creará una zona verde, espacios peatonales, aceras y una senda que permitirá ordenar los recorridos a pie en esa zona, muy concurrida por los alumnos y las familias.