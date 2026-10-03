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Laracha

Abre 'Nümia', pilates y barre en A Laracha

El establecimiento es una iniciativa de Jessica Cotelo Boga

M. Negreira
03/10/2026 16:19
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Acto de inauguración del establecimiento
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A Laracha cuenta con un nuevo establecimiento enfocado en el bienestar. Se trata de 'Nümia', especializado en pilates y barre, situado en la calle Santa Lucía, 61, bajo.

La iniciativa corresponde a la joven larachesa Jessica Cotelo Boga. Al acto de inauguración, un evento abierto, se sumaron numerosos vecinos, familiares y amigos.

Tras explicar el funcionamiento del local y la gama de servicios que ofrece, se sirvió un refrigerio de pinchos y vinos a los asistentes. 

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