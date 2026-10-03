Laracha
Abre 'Nümia', pilates y barre en A Laracha
El establecimiento es una iniciativa de Jessica Cotelo Boga
A Laracha cuenta con un nuevo establecimiento enfocado en el bienestar. Se trata de 'Nümia', especializado en pilates y barre, situado en la calle Santa Lucía, 61, bajo.
La iniciativa corresponde a la joven larachesa Jessica Cotelo Boga. Al acto de inauguración, un evento abierto, se sumaron numerosos vecinos, familiares y amigos.
Tras explicar el funcionamiento del local y la gama de servicios que ofrece, se sirvió un refrigerio de pinchos y vinos a los asistentes.