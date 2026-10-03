El consultorio médico de Caión reabre el lunes con nueva calefacción y equipamiento

Visita a las obras del centro sociocomunitario da Insua en Caión Cedida

El consultorio médico de Caión reabrirá este lunes después de los trabajos realizados en su interior como parte de la reforma integral del Centro Sociocultural da Insua. La intervención permitió instalar un nuevo sistema de calefacción, repintar las dependencias y dotarlas de nuevo equipamiento.

La reapertura del consultorio se producirá mientras continúan las obras en el resto del inmueble. Actualmente se trabaja en la fachada con la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), una de las principales medidas incluidas en el proyecto para mejorar la eficiencia energética del edificio.

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La reforma supondrá también un cambio importante para el colegio situado junto al centro sociocultural. Una vez terminadas las obras, el comedor escolar del CEIP de Caión se trasladará al edificio de A Insua, donde dispondrá de unas instalaciones más amplias.

Para hacer posible ese traslado se ha habilitado un nuevo acceso por la parte posterior del inmueble que permitirá a los alumnos entrar directamente desde el colegio, situado justo al lado. El centro sociocultural conservará al mismo tiempo espacios destinados a las asociaciones y a la celebración de actividades municipales.

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Las obras entrarán la próxima semana en otra de sus fases principales con el inicio de la renovación de la cubierta. Esta actuación mejorará su aislamiento y contribuirá a mantener una temperatura más estable en el interior.

La previsión es que el conjunto de la reforma esté terminado a finales de octubre. El proyecto está financiado por el Concello de A Laracha y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes dentro de una línea de ayudas para mejorar la eficiencia energética de edificios e infraestructuras municipales, cofinanciada en un 60% por la Unión Europea a través del programa Galicia Feder 2021-2027.