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Laracha

Menopausia, incapacidad y primeros auxilios, en las cuartas Xornadas de Promoción da Saúde 

Serán los días 14, 21 y 28 de este mes

Redacción Carballo
03/10/2026 17:35
Cartel IV Xornadas de Promoción da Saúde
Cartel IV Xornadas de Promoción da Saúde
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El Concello larachés pone en marcha la cuarta edición de las Xornadas de Promoción da Saúde, que se llevarán a cabo los miércoles 14, 21 y 28 de octubre (a las 19.00) y que abordarán la menopausia, novedades en incapacidad y primeros auxilios. Se trata de una iniciativa abierta a la ciudadanía que ofrece información y herramientas prácticas sobre diferentes cuestiones relacionadas con el bienestar y el cuidado de la salud. La primera jornada será el día 14 en la Casa da Cultura de A Laracha, bajo el título ‘Coñécete para coidarte. Menopausa e perimenopausa: claves para a túa saúde e benestar’, impartida por Vanessa Castro Verala, matrona del centro de salud larachés. El día 21 el programa se traslada al Centro Sociocultural de Paiosaco con la sesión ‘Novidades en incapacidade temporal e permanente’, a cargo de María López Fernández, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer. La última jornada, el dia 28, regresa a la Casa da Cultura con el título ‘Primeiros auxilios na Laracha: aprende como actuar’. Brais Lomba Peña, médico especialista en medicina de familia y comunitaria del centro médico larachés, ofrecerá pautas básicas para saber cómo actuar ante diferentes emergencias y primeros auxilios. l

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