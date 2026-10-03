Menopausia, incapacidad y primeros auxilios, en las cuartas Xornadas de Promoción da Saúde 

Cartel IV Xornadas de Promoción da Saúde Cedido

El Concello larachés pone en marcha la cuarta edición de las Xornadas de Promoción da Saúde, que se llevarán a cabo los miércoles 14, 21 y 28 de octubre (a las 19.00) y que abordarán la menopausia, novedades en incapacidad y primeros auxilios. Se trata de una iniciativa abierta a la ciudadanía que ofrece información y herramientas prácticas sobre diferentes cuestiones relacionadas con el bienestar y el cuidado de la salud. La primera jornada será el día 14 en la Casa da Cultura de A Laracha, bajo el título ‘Coñécete para coidarte. Menopausa e perimenopausa: claves para a túa saúde e benestar’, impartida por Vanessa Castro Verala, matrona del centro de salud larachés. El día 21 el programa se traslada al Centro Sociocultural de Paiosaco con la sesión ‘Novidades en incapacidade temporal e permanente’, a cargo de María López Fernández, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer. La última jornada, el dia 28, regresa a la Casa da Cultura con el título ‘Primeiros auxilios na Laracha: aprende como actuar’. Brais Lomba Peña, médico especialista en medicina de familia y comunitaria del centro médico larachés, ofrecerá pautas básicas para saber cómo actuar ante diferentes emergencias y primeros auxilios. l