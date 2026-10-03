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Laracha

Terra de Soandres moviliza a sus vecinos para limpiar las cabeceras del río Anllóns

La actividad tendrá lugar este domingo entre las 11.00 y las 14.00 horas

A. Pérez Cavolo
03/10/2026 20:14
Una de las anteriores limpiezas en el río Anllóns
Una de las anteriores limpiezas en el río Anllóns
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La parroquia larachesa de Soandres se sumará este domingo a la XIX Limpeza Simultánea ‘Móllate polos ríos’ con una jornada de voluntariado destinada a retirar residuos de las cabeceras del río Anllóns. La actuación se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas y estará coordinada por la recién creada Asociación Veciñal, Ecoloxista e Cultural Terra de Soandres.

El punto de encuentro para los participantes estará situado en Vista Alegre, en el campo de fútbol Ponte do Sal, también conocido como As Chancelas. Desde allí, los voluntarios actuarán sobre uno de los tramos iniciales del Anllóns a su paso por la parroquia. 

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La elección de este tramo no es casual. Hace unos meses, una pequeña ruta realizada por la zona de Vista Alegre dentro del programa ‘Espías no Bosque’, de Senda Nova y en colaboración con la Plataforma Stop Biogás A Laracha, permitió constatar la presencia de numerosos residuos y vertederos improvisados en el entorno del cauce, especialmente a lo largo de la carretera DP-1913.

Según la información difundida por Terra de Soandres, el tráfico de esta carretera genera impactos visibles sobre el curso fluvial precisamente en este tramo próximo al nacimiento del Anllóns. En esta zona el río también recibe las denominaciones de Río Grande o Río do Cotaredo y procede del Monte Xalo.

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La limpieza será además una de las primeras actuaciones ambientales de Terra de Soandres, una asociación de reciente creación que mantiene abierta su sede en la Escola Unitaria A Revoltiña todos los miércoles. Entre sus objetivos se encuentran la divulgación, la concienciación y la conservación de los valores naturales y patrimoniales de la parroquia, así como promover la participación vecinal en el cuidado de espacios especialmente sensibles como el Anllóns.

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