Dos toneladas de basura salen de las cabeceras del Anllóns en la limpieza de Terra de Soandres

Limpieza en la cabecera del Anllóns de la asociación Terra de Soneira Cedida

Dos toneladas de basura. Ese fue el resultado de la jornada de limpieza desarrollada este domingo en las cabeceras del río Anllóns por voluntarios de Terra de Soandres, una cantidad que sorprendió a la propia asociación y que llevó al colectivo a resumir la experiencia con una frase: “2 toneladas de lixo, 2 toneladas de vergoña”.

La actuación se desarrolló en un tramo del río a su paso por Soandres y supuso la primera participación de la recién creada asociación en la limpieza simultánea ‘Móllate polos ríos’, promovida por Adega a través del Proxecto Ríos.

Terra de Soandres moviliza a sus vecinos para limpiar las cabeceras del río Anllóns Más información

Numerosos voluntarios se sumaron a una jornada que permitió sacar del entorno fluvial una considerable cantidad de residuos. En los trabajos participó también la asociación Adro de Vilaño, cuyo apoyo fue agradecido públicamente por Terra de Soandres al finalizar la actividad.

La intervención tenía como escenario un espacio en el que ya se habían detectado problemas con anterioridad. Hace unos meses, una ruta por Vista Alegre realizada dentro del programa ‘Espías no Bosque’ había permitido comprobar la existencia de residuos y vertederos improvisados en el entorno del cauce, especialmente junto a la carretera DP-1913.

A Laracha podría modificar el PGOM para frenar la macroplanta de biogás Más información

La limpieza de este domingo estaba precisamente planteada para actuar sobre las cabeceras del Anllóns y concienciar sobre la necesidad de proteger uno de los espacios naturales más sensibles de la parroquia.

Para Terra de Soandres, la jornada supone además el inicio de una línea de trabajo que tendrá continuidad. La asociación, que tiene entre sus objetivos la defensa y conservación del patrimonio natural y cultural de la parroquia, ya advierte de que esta primera salida “non será a última”.