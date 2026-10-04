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Laracha

La cosecha de otoño llena de productos y color la feria de Paiosaco

La coincidencia con la XXI Festa da Fabada contribuyó además a multiplicar el movimiento de vecinos y visitantes

Diana Bergara
04/10/2026 19:28
Castañas en la feria de Paiosaco este domingo
Castañas en la feria de Paiosaco este domingo
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La fabada fue este domingo uno de los grandes reclamos de Paiosaco, pero no el único. Mientras las ollas trabajaban desde primera hora para alimentar a los asistentes a la fiesta gastronómica, la feria de Paiosaco desplegaba por las calles una abundante representación de los productos que deja la huerta con la llegada del otoño.

Una mañana mayoritariamente soleada, aunque por momentos aparecieron algunas nubes, proporcionó unas condiciones excelentes para mercadear y favoreció la afluencia. La coincidencia con la XXI Festa da Fabada contribuyó además a multiplicar el movimiento de vecinos y visitantes tanto por los puestos como por los establecimientos de la localidad.

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En plena época de recogida de buena parte de las cosechas, la oferta agrícola fue especialmente amplia. Entre los productos más abundantes estuvieron las patatas, tanto la blanca Kennebec como las variedades de piel roja, con precios que se movieron entre uno y 1,50 euros. Los tomates, con diferentes variedades en los puestos, oscilaron entre los dos y los seis euros, mientras que las judías verdes, planas, amarillas y redondas se vendieron entre tres y cinco euros.

También hubo pimientos morrones desde dos euros y algunos de los productos que anuncian inequívocamente el cambio de estación. Las castañas podían encontrarse desde 1,50 hasta cuatro euros, mientras los higos se movían entre uno y tres euros. Las uvas costaban entre uno y dos euros y membrillos y manzanas rondaban los dos. Las peras partían igualmente de los dos euros.

Alubias desgranadas en el propio mercado

Especial protagonismo tuvieron las alubias, precisamente el ingrediente fundamental de la fiesta gastronómica que se celebraba a pocos metros. En vaina se vendían a entre seis y siete euros, mientras que ya desgranadas alcanzaban los diez y doce. Algunos productores aprovechaban los momentos de menor actividad para “debullar” las fabas en el propio puesto, una de esas escenas que mantienen el carácter agrícola de una feria estrechamente vinculada a los productores de la zona.

Amplia variedad de frutas en la feria dominical larachesa
Amplia variedad de frutas en la feria dominical larachesa
MN

La oferta se extendía a las nueces, entre tres y cinco euros, y a productos menos habituales como el maracuyá, que alcanzaba los diez euros. Tampoco faltaron elaboraciones artesanales y productos de proximidad. Los quesos se ofrecían a diferentes precios, entre siete y doce euros por pieza y alrededor de nueve o diez euros el kilo, mientras que los huevos camperos estaban a cinco euros y los botes de miel se movían entre nueve y doce.

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