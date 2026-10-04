Más de media tonelada de fabada para saborear el otoño y llenar las mesas en Paiosaco
La asociación cultural Queiroga celebró este domingo con éxito la 21ª edición de la Festa da Fabada
Cuando buena parte de A Laracha todavía dormía, las cocinas de la Festa da Fabada de Paiosaco ya estaban en marcha. Eran las tres y media de la madrugada y comenzaba un trabajo que se prolongaría durante horas a fuego lento. Catorce grandes ollas, 200 kilos de alubias y una cuadrilla de cocineros y colaboradores tenían por delante la tarea de alimentar a los cientos de personas que este domingo volvieron a convertir esta cita gastronómica en uno de los grandes encuentros del otoño larachés.
La XXI Festa da Fabada, organizada por la Asociación Cultural Queiroga, volvió a responder a las expectativas. Y esta edición tenía además un significado especial puertas adentro. La renovada y joven directiva de la entidad compartió la jornada con quienes durante años estuvieron al frente de la asociación. Veteranos y recién llegados trabajaron juntos desde la madrugada entre ollas, cafés de pota, conversaciones, algún canto de taberna y el ambiente de compañerismo que acompaña a una celebración que ya ha superado las dos décadas.
A las ocho y media de la mañana la primera fabada estaba lista. No hubo que esperar mucho para probarla. Antes de las nueve llegaron los primeros comensales, entre ellos feirantes y quienes regresaban de una larga noche y encontraron en un plato caliente una buena manera de reponer fuerzas. También aparecieron pronto los más previsores, provistos de bolsas y recipientes para llevarse las raciones a casa. A esa hora prácticamente se habían despachado ya las dos primeras ollas.
Las dimensiones de la cocina ayudan a entender el alcance de la fiesta. La organización empleó catorce ollas de aluminio, una menos que el año pasado, aunque dos de ellas eran dobles y de mucha mayor capacidad. En total, el preparado superó ligeramente la media tonelada. A los 200 kilos de alubias especiales para fabada se sumaron 125 kilos de carne de cerdo, 30 de chorizos, diez de morcilla y 30 litros de aceite de oliva, además del agua, la sal, las especias y el pimiento necesarios para completar la receta.
Veinte años de experiencia
Después de veintiuna ediciones, en la asociación Queiroga tienen tomada la medida a las cantidades, los tiempos y, sobre todo, al fuego. El resultado encontró la aprobación de los comensales, que destacaban la cocción, la textura y el sabor. Algunos incluso regresaron por una segunda ración. Uno de ellos resumía con humor el éxito del menú: “Fabada boísima. No menú do día díxenlle á miña muller que hoxe cociñaba eu e quedei de campión”.
El grueso de la afluencia llegó a partir de las once y media y se mantuvo hasta pasadas las tres y media de la tarde. Bajo la carpa, las mesas y sillas fueron ocupándose por familias, grupos de amigos y vecinos, mientras la taberna-bar trabajaba prácticamente sin descanso. A las 14.30 horas ya solo quedaba disponible olla y media de fabada, que se acabó poco después. De hecho, los cocineros y la intendencia solo pudieron probar la fabada, pero para comer una vez acabado el reparto, tuvieron que ordenar una decena de pizzas.
Fabada boísima. No menú do día díxenlle á miña muller que hoxe cociñaba eu e quedei de campión
La organización mantuvo precios populares tanto para las tapas y raciones como para las bebidas y ofreció también jamón asado como alternativa para quienes preferían cambiar la cuchara por otro plato.
La celebración se extendió además al resto de Paiosaco. Ocho establecimientos de hostelería y alimentación se sumaron a la jornada con su propia oferta gastronómica, reforzando una fiesta que volvió a atraer público de dentro y fuera del municipio. La mayor concentración se produjo alrededor del mediodía, cuando se registraron retenciones y colas en algunos de los accesos a la localidad. Las zonas de estacionamiento habilitadas permitieron absorber buena parte de los vehículos, mientras Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil colaboraron en la regulación y orientación del tráfico.
La Festa da Fabada de Paiosaco contó asimismo con la colaboración del Concello de A Laracha –cuyos representantes también disfrutaron de la fiesta encabezados por el alcalde José Manuel López–, y la Diputación de A Coruña.