A Laracha y Afaber ponen en marcha 'Conecta Contigo', una iniciativa de envejecimiento activo

Mesa informativa de Afaber en Carballo, con motivo del paso día mundial de esta enfermedad Mar Casal

El Concello de A Laracha, de la mano de Afaber, lleva a cabo el programa de envejecimiento activo 'Conecta contigo'. Será desde este mes de octubre hasta junio de 2027, pasando por las parroquias de Soandres, Erboedo, Lemaio, Vilaño, Caión, Golmar y Coiro.

La iniciativa pretende llevar a cabo cuatro sesiones sobre emociones, risoterapia, musicoterapia y aromaterapia. Todos los obradoiros estarán dinamizados por la educadora social de Afaber, Mónica Martínez, quien ya dinamizó el taller de inteligencia emocional celebrado en A Laracha el pasado curso.

Las sesiones serán los viernes, de 11.30 a 13.00 horas. Este viernes comenzarán en Vilaño.