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Laracha

A Laracha y Afaber ponen en marcha 'Conecta Contigo', una iniciativa de envejecimiento activo

El proyecto se lleva a cabo desde octubre hasta junio del próximo año

Diana Bergara
05/10/2026 22:04
Mesa informativa de Afaber en Carballo
Mesa informativa de Afaber en Carballo, con motivo del paso día mundial de esta enfermedad
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El Concello de A Laracha, de la mano de Afaber, lleva a cabo el programa de envejecimiento activo 'Conecta contigo'. Será desde este mes de octubre hasta junio de 2027, pasando por las parroquias de Soandres, Erboedo, Lemaio, Vilaño, Caión, Golmar y Coiro. 

La iniciativa pretende llevar a cabo cuatro sesiones sobre emociones, risoterapia, musicoterapia y aromaterapia. Todos los obradoiros estarán dinamizados por la educadora social de Afaber, Mónica Martínez, quien ya dinamizó el taller de inteligencia emocional celebrado en A Laracha el pasado curso. 

Las sesiones serán los viernes, de 11.30 a 13.00 horas. Este viernes comenzarán en Vilaño. 

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