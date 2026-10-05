El Concello impulsa una nueva campaña para fomentar el uso del contenedor marrón 

La llave que permite a los adheridos a la campaña depositar sus residuos en el colector marrón Cedida

El Concello larachés, con el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, llevará a cabo en las próximas semanas una nueva campaña informativa sobre la quinta fracción de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. El objetivo es seguir fomentando el uso correcto del contenedor marrón destinado a orgánicos, que está implantado en A Laracha, Paiosaco, Caión y la urbanización Monte Claro de Cabovilaño, además de incorporar nuevos hogares al sistema.

Para ello, se instalarán puestos informativos itinerantes en los tres núcleos urbanos del municipio, a los que podrán dirigirse los vecinos para recibir asesoramiento sobre el funcionamiento de la quinta fracción y aclarar dudas. Además, las personas interesadas en comenzar a usar el contenedor marrón podrán darse de alta en el programa municipal Ti tes a chave. Actualmente hay casi 800 familias dadas de alta.

Los puestos informativos estarán operativos este martes en la Praza do Concello de A Laracha (10:30 a 13:30 y 15:30 a 18:30 horas); el día 13, en la Praza do Recreo de A Laracha (15:30 a 18:30 h); el día 20, en el Campo da feira de Paiosaco (15:30 a 18:30 h); el día 27, en la Praza Eduardo Vila Fano de Caión (10:30 a 13:30 h y 15:30 a 18:30 h).

Estas acciones en la calle se complementarán con la organización de obradoiros de reciclaje que se impartirán durante las próximas semanas en los CEIP Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión con la participación del alumnado de primaria.