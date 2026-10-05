Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Un motorista resulta herido en una colisión en el centro de A Laracha

El herido, vecino de A Laracha, se encontraba consciente después del accidente y se quejaba de dolor en la zona de la cadera

A. Pérez Cavolo
05/10/2026 15:00
Numersosos vecinos se acercaron a auxiliar al motorista herido en A Laracha
Numersosos vecinos se acercaron a auxiliar al motorista herido en A Laracha
MN
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un motorista resultó herido este lunes en una colisión registrada en pleno centro de A Laracha, en la intersección de la avenida Fisterra con la avenida de Caión, junto a la Praza do Concello.

El accidente se produjo en torno a las 14.00 horas y en él se vieron implicados una motocicleta y otro vehículo. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la calzada, donde permaneció a la espera de la llegada de los servicios sanitarios.

El herido, vecino de A Laracha, se encontraba consciente después del accidente y se quejaba de dolor en la zona de la cadera. Varias personas permanecieron junto a él mientras aguardaban la asistencia sanitaria.

Según la información recabada en el lugar, la ambulancia y el personal médico llegaron unos 23 minutos después del accidente. Los sanitarios atendieron al motorista sobre la propia calzada antes de proceder a su movilización.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos policiales para atender el siniestro y regular la circulación en esta céntrica intersección.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Numersosos vecinos se acercaron a auxiliar al motorista herido en A Laracha

Un motorista resulta herido en una colisión en el centro de A Laracha
A. Pérez Cavolo
Limpieza en la cabecera del Anllóns de la asociación Terra de Soneira

Dos toneladas de basura salen de las cabeceras del Anllóns en la limpieza de Terra de Soandres
A. Pérez Cavolo
Castañas en la feria de Paiosaco este domingo

La cosecha de otoño llena de productos y color la feria de Paiosaco
Diana Bergara
La Festa da Fabada de Paiosaco celebró este domingo su 21ª edición con un nuevo éxito

Más de media tonelada de fabada para saborear el otoño y llenar las mesas en Paiosaco
M. Negreira