Un motorista resulta herido en una colisión en el centro de A Laracha

Numersosos vecinos se acercaron a auxiliar al motorista herido en A Laracha MN

Un motorista resultó herido este lunes en una colisión registrada en pleno centro de A Laracha, en la intersección de la avenida Fisterra con la avenida de Caión, junto a la Praza do Concello.

El accidente se produjo en torno a las 14.00 horas y en él se vieron implicados una motocicleta y otro vehículo. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la calzada, donde permaneció a la espera de la llegada de los servicios sanitarios.

El herido, vecino de A Laracha, se encontraba consciente después del accidente y se quejaba de dolor en la zona de la cadera. Varias personas permanecieron junto a él mientras aguardaban la asistencia sanitaria.

Según la información recabada en el lugar, la ambulancia y el personal médico llegaron unos 23 minutos después del accidente. Los sanitarios atendieron al motorista sobre la propia calzada antes de proceder a su movilización.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos policiales para atender el siniestro y regular la circulación en esta céntrica intersección.