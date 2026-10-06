A Laracha aumentará un 36% las ayudas municipales hasta superar los 635.000 euros

Un momento de la sesión plenaria en A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha prevé incrementar cerca de un 36% los recursos destinados a subvenciones municipales durante los próximos dos años, hasta superar los 635.000 euros en 2028. La previsión forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 que el gobierno local llevará este viernes a un pleno extraordinario.

El documento recibió este martes el dictamen favorable de las comisiones informativas y plantea una subida progresiva de las partidas. En el presente ejercicio están consignados 467.310 euros, cantidad que aumentaría hasta los 552.406,50 euros en 2027, un 18,2% más. Para 2028 se contempla otro incremento del 15%, hasta alcanzar los 635.017 euros. Entre el inicio y el final del período, el crecimiento previsto será del 35,9 por ciento.

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El plan organiza las subvenciones del Concello en cinco grandes áreas: bienestar y protección social; igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género; cultura y actividad social; educación y deporte; y promoción económica y empleo.

Dentro de ellas se englobarán tanto las convocatorias abiertas en régimen de concurrencia competitiva como las subvenciones nominativas incorporadas a los presupuestos. Los fondos permitirán apoyar a entidades deportivas, culturales y educativas, además de financiar becas de estudios y ayudas para emergencias sociales. También se incluyen la promoción del comercio y de la economía local, actividades culturales y deportivas y la colaboración con las comisiones de fiestas y otras entidades de carácter social.

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El nuevo instrumento establecerá por primera vez una planificación para todo el período 2026-2028, vinculando las distintas líneas de subvenciones con sus objetivos y los recursos disponibles. También incorpora mecanismos para evaluar sus resultados y permitirá modificar o sustituir aquellas líneas que no alcancen los objetivos establecidos.

Carrera profesional para los trabajadores municipales

El pleno extraordinario abordará además la aprobación inicial de un nuevo reglamento para regular la evaluación del desempeño y la carrera profesional horizontal del personal del Concello.

El sistema permitirá reconocer individualmente la trayectoria de los empleados municipales teniendo en cuenta factores como la experiencia, la formación, los conocimientos adquiridos, la calidad del trabajo, la iniciativa, la participación y el compromiso con el servicio público.

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La carrera se estructurará en diferentes grados a los que los trabajadores podrán avanzar sucesivamente en función del tiempo de permanencia, su formación y una evaluación positiva del desempeño. La participación será voluntaria y la progresión alcanzada tendrá carácter consolidable.

La propuesta llega al pleno después de un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores municipales y de la elaboración de los informes preceptivos.