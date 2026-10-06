Celsa gana 50,7 millones y reduce un 1% su deuda neta hasta junio: "Se ha dado la vuelta" 

Celsa en A Laracha Archivo

La empresa siderúrgica Celsa ha concluido el primer semestre de 2026 con un resultado neto positivo de 50,7 millones de euros, dejando atrás las pérdidas de tres millones de hace un año, y ha reducido su deuda financiera neta un ligero 0,9%, hasta los 1.134 millones de euros.

"En estos tres años, el equipo ha conseguido dos cosas fundamentales que se planteó: reestructuración industrial y reestructuración financiera", ha afirmado el presidente de Celsa, Rafael Villaseca, en una conferencia de prensa en Barcelona junto al consejero delegado, Jordi Cazorla.

"Mediante todo esto se ha dado la vuelta a la compañía de una manera absolutamente radical", ha asegurado el dirigente del grupo que dispone de fábricas en diversos puntos de España, incluido Galicia (en A Laracha), y está presente en más de una decena de países.

Ambos directivos llegaron a la compañía después de que un grupo de fondos asumiera la propiedad en septiembre de 2023, cuando la justicia avaló que sustituyeran a la familia Rubiralta en la propiedad, al convertir su deuda en capital.

Todo ello, además, ha llevado a estos fondos –Strategic Value Partners, Attestor, Golden Tree y Cross Ocean–, que ostentan el 98 % del capital, a iniciar el proceso de desinversión tres años después de asumir la propiedad de Celsa. Desde su entrada, la siderúrgica registró sus primeros beneficios en el primer trimestre de este año, con 18 millones de euros, algo que, según Villaseca, "se ha consolidado" en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 51 millones en el acumulado de enero a junio.

El ebitda se ha situado en los 288 millones de euros, alcanzando un margen del 16 % sobre ventas, lo que supone un aumento del 29% y 70% respecto al mismo periodo de 2025 y 2024, respectivamente.

Durante el primer semestre la compañía registró una leve caída de las toneladas vendidas, pasando de los 2,28 millones del año pasado a los 2,21 millones, en un contexto marcado por la caída del 2,9 % de la producción siderúrgica europea en 2025 debido al incremento de importaciones de acero desde fuera de Europa.

En este sentido, Villaseca ha destacado el apoyo normativo de la UE al sector, con dos cambios regulatorios. Uno de ellos, el CBAM, que empezó el 1 de enero, ya ha tenido un impacto porque ha hecho que las importaciones de productos largos de acero en la UE bajaran por primera vez en muchos años.

Nueva línea de producción en A Laracha

La empresa ha pasado a "invertir más que nunca", ha defendido Villaseca, con 67 millones de euros, la misma cifra que el año pasado, pero un 31% superior a la del primer semestre de 2024, y todo ello financiado con fondos propios sin incrementar el endeudamiento. "Se está invirtiendo en todas las plantas", ha añadido Cazorla, que ha explicado que la compañía está invirtiendo en la integración vertical del grupo, así como, entre otros, en la puesta en marcha de un nuevo centro de producción en Miranda de Ebro (Castilla y León).

Además, el consejo de administración ha aprobado una inversión de 32 millones de euros para una nueva línea de producción en A Laracha (A Coruña) para incrementar la gama de productos de "alto valor añadido", con un potencial para generar de 10 millones de Ebitda anual adicional. La compañía también ha empezado un proyecto global de IA con impacto en toda la compañía que en los hornos eléctricos de Castellbisbal (Barcelona) "ya está generando" una reducción del 2,2 % del consumo eléctrico y una reducción de emisiones de 4.600 toneladas. E