Comienza la séptima campaña de excavación arqueológica en el Castro de Montes Claros

Visita al inicio de los trabajos Cedida

La séptima campaña de excavación arqueológica en el castro de Montes Claros (A Laracha) ya está en marcha. Esta nueva intervención permitirá continuar avanzando en el conocimiento y en la puesta en valor de este yacimiento de la Edad del Hierro. Se trata de uno de los principales elementos patrimoniales del municipio, que es objeto de continuas actuaciones por parte del Concello para su puesta en valor.

El equipo de arqueólogas que dirige Puri Soto, directa del proyecto de puesta en valor, se encarga de los trabajos. El alcalde, José Manuel López, junto a las concejalas Patricia Bello y Rocío López, visitó este miércoles el lugar y se reunió con Soto.

Esta nueva campaña se prolongará durante tres semanas y conlleva un cambio en la zona principal de actuación. Tras las intervenciones llevadas a cabo en los últimos años en la primera terraza y en el acceso este, los trabajos se centran ahora en la croa del castro, donde se está abriendo una nueva área de excavación de unos 50 metros cuadrados.

El objetivo principal es investigar el posible torreón situado en el extremo de la muralla, que podría estar relacionado con la entrada al recinto superior, así como conocer con mayor detalle cómo se resuelve el acceso a la croa.

La excavación también permitirá continuar investigando el camino empedrado localizado en las campañas anteriores y que asciende desde la primera terraza hacia la parte superior del asentamiento. Uno de los retos será determinar cómo se salvaba el importante desnivel existente en este punto, bien mediante la propia configuración del camino o a través de otros elementos constructivos como posibles escaleras.

Además de los trabajos de excavación, se realizará un diagnóstico del estado de conservación de las estructuras documentadas y las actuaciones de consolidación que sean necesarias para garantizar su conservación y facilitar la futura puesta en valor.

También se llevará a cabo la georreferenciación de las estructuras, documentación fotográfica y audiovisual y el tratamiento e inventariado de los materiales arqueológicos recuperados.

El castro de Montes Claros es uno de los yacimientos castrenses más destacados y mejor conservados del ámbito ártabro-bergantiñán. Los recientes trabajos de prospección apuntan a que el asentamiento podría alcanzar una superficie de entre ocho y diez hectáreas.

Esta séptima campaña de excavación arqueológica cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y está financiada íntegramente por la Consellería de Cultura. A esta cantidad se suman los 5.500 euros correspondientes a la redacción del proyecto arqueológico y a la dirección de los trabajos que son asumidos por el Concello.

El Concello aprovechará el desarrollo de esta nueva campaña de excavación para acercar nuevamente el castro a la ciudadanía mediante un programa de visitas. Así, los días 14 y 15 de octubre, a las 12.00 horas, se podrán conocer de cerca los trabajos sin necesidad de inscripción previa. Además, el sábado 24 de octubre, a las 11.00 horas, habrá una visita guiada por Puri Soto, para la que sí es necesario anotarse a través del correo turismo@alaracha.gal o en el número de teléfono 676963062.