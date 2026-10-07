Stop Biogás A Laracha llevará sus protestas ante la sede de Augas de Galicia en A Coruña

A Laracha acogió una manifestación contra el proyecto Raúl López

La oposición vecinal al proyecto de planta de biogás de A Laracha trasladará sus reivindicaciones hasta A Coruña. La plataforma Stop Biogás A Laracha convocó para el próximo martes 13 de octubre una concentración ante la sede de Augas de Galicia, dentro de las movilizaciones con las que pretende mantener abierto el debate sobre la iniciativa.

La protesta comenzará a las 11.00 horas en el número 2 de la rúa Vicente Ferrer de A Coruña, donde se encuentran las dependencias del organismo autonómico. El colectivo resume el objetivo de la convocatoria en una petición directa: “Augas de Galicia: queremos que nos escoitedes”.

Agora toca volver saír á rúa e mostrar que a veciñanza quere participar e ser tida en conta nas decisións que afectan ao noso Stop Biogás A Laracha

La plataforma asegura que lleva tiempo intentando trasladar sus reivindicaciones a las diferentes administraciones y considera que ha llegado el momento de volver a las movilizaciones en la calle. “Agora toca volver saír á rúa e mostrar que a veciñanza quere participar e ser tida en conta nas decisións que afectan ao noso”, señala en la convocatoria difundida a través de sus redes sociales.

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La elección del día 13 tampoco es casual. El colectivo ha convertido esta fecha en una referencia dentro de su movilización porque, según explica, fue un día 13 cuando el proyecto al que se opone salió a exposición pública. Desde entonces, utiliza esa jornada para recordar sus reivindicaciones.

Stop Biogás A Laracha mantiene su rechazo al proyecto por las consecuencias que considera que podría tener sobre el entorno y la población. En su convocatoria vuelve a situar entre sus principales preocupaciones la salud, el territorio y el agua, argumentos con los que pretende movilizar nuevamente a los vecinos.

“Non podemos quedar en silencio vendo como nos arrebatan o noso fogar, a nosa saúde, a nosa terra e a nosa auga”, sostiene el colectivo, que reclama una mayor participación vecinal en las decisiones relacionadas con el proyecto.