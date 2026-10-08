Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha licita el nuevo contrato del servicio de atención temprana por dos años y 330.000 euros

El servicio atiende en la actualidad a 83 menores

Diana Bergara
08/10/2026 20:59
Instalaciones actuales del servicio
Archivo
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Laracha tiene en licitación el nuevo contrato del servicio de Atención Temperá, un programa dirigido a menores de hasta seis años y a sus familias para detectar y atender posibles dificultades o trastornos en el desarrollo. 

El contrato tiene un valor de 298.237,68 euros por dos años (prorrogables por uno más) y permitirá dar continuidad a un servicio que actualmente atiende a 83 usuarios y que desde su puesta en marcha en 2021 –en el marco de la Rede Galega de Atención Temperá– han sido 219 menores.

Actualmente cuenta con cuatro profesionales especializados: psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. Entre las prestaciones incluidas en este servicio figuran el diagnóstico y valoración de los trastornos del desarrollo psicomotor y cognitivo, la intervención en el lenguaje y la comunicación, el desarrollo de la autonomía y de las capacidades afectivas y sociales, además de labores de apoyo, información y formación a las familias. Incluye, asimismo, un seguimiento personalizado de intervención en cada caso. 

El Concello prevé trasladar en próximas fechas el servicio al Edificio Interxeracional una vez esté lista la nueva instalación. El cambio permitirá desarrollar la actividad en un espacio completamente renovado, más cómodo y funcional, y situado en el casco urbano, mejorando también las condiciones de accesibilidad y proximidad para los usuarios.

El servicio de Atención Temperá se presta en A Laracha con la colaboración económica de la Consellería de Política Social.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Profesionales del sector forestal de toda Galicia participaron en A Laracha en una jornada técnica sobre silvicultura de cubierta
Manuel Bermúdez Bermúdez
El ideal gallego

A Laracha licita el nuevo contrato del servicio de atención temprana por dos años y 330.000 euros
Diana Bergara
A Laracha acogió el sábado una manifestación contra el proyecto

Stop Biogás A Laracha llevará sus protestas ante la sede de Augas de Galicia en A Coruña
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Comienza la séptima campaña de excavación arqueológica en el Castro de Montes Claros
Manuel Bermúdez Bermúdez