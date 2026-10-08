A Laracha licita el nuevo contrato del servicio de atención temprana por dos años y 330.000 euros

Instalaciones actuales del servicio Archivo

El Concello de A Laracha tiene en licitación el nuevo contrato del servicio de Atención Temperá, un programa dirigido a menores de hasta seis años y a sus familias para detectar y atender posibles dificultades o trastornos en el desarrollo.

El contrato tiene un valor de 298.237,68 euros por dos años (prorrogables por uno más) y permitirá dar continuidad a un servicio que actualmente atiende a 83 usuarios y que desde su puesta en marcha en 2021 –en el marco de la Rede Galega de Atención Temperá– han sido 219 menores.

Actualmente cuenta con cuatro profesionales especializados: psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. Entre las prestaciones incluidas en este servicio figuran el diagnóstico y valoración de los trastornos del desarrollo psicomotor y cognitivo, la intervención en el lenguaje y la comunicación, el desarrollo de la autonomía y de las capacidades afectivas y sociales, además de labores de apoyo, información y formación a las familias. Incluye, asimismo, un seguimiento personalizado de intervención en cada caso.

El Concello prevé trasladar en próximas fechas el servicio al Edificio Interxeracional una vez esté lista la nueva instalación. El cambio permitirá desarrollar la actividad en un espacio completamente renovado, más cómodo y funcional, y situado en el casco urbano, mejorando también las condiciones de accesibilidad y proximidad para los usuarios.

El servicio de Atención Temperá se presta en A Laracha con la colaboración económica de la Consellería de Política Social.