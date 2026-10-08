Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Profesionales del sector forestal de toda Galicia participaron en A Laracha en una jornada técnica sobre silvicultura de cubierta

La parte técnica en la Casa da Cultura se combinó con una sesión práctica en el Monte Carboeiro

Manuel Bermúdez Bermúdez
08/10/2026 21:12
La jornada comeonzó en la Casa da Cultura
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Laracha acogió este miércoles una jornada técnica divulgativa sobre silvicultura de cubierta continua. La iniciativa, organizada por la  Consellería do Medio Rural, se centró en la transformación de pinares afectados por las enfermedades de las bandas en masas mixtas con  frondosas autóctonas.

La actividad reunió a profesionales vinculados a la gestión forestal procedentes de diferentes puntos de Galicia. La parte práctica se llevó a cabo en el auditorio de la Casa da Cultura, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la lectura de la masas forestales, su transformación, la señalización de los pies, las herramientas para la toma de datos, la calidad en pie y la evaluación de los tratamientos. 

Contó con las intervenciones de  Isaac Fernández, técnico en Silvicultura de Cesefor, y Marcos Estévez, ingeniero forestal de Amonte Bioeconomía, con la colaboración en la sesión práctica de Iñaki Bergaretxe y Mónica Ramos, del Distrito Forestal II.

Posteriormente, la jornada se trasladó al Monte Carboeiro, en Erboedo, para realizar la parte práctica, en la que se analizó la aplicación de los contenidos trabajados previamente en una masa con pinar radiata y presencia de carballo, castaño y otras frondosas, permitiendo a los participantes realizar un análisis y discusión técnica directamente sobre el terreno. Iñaki Bergaretxe y Mónica Ramos dirigieron esta actividad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Profesionales del sector forestal de toda Galicia participaron en A Laracha en una jornada técnica sobre silvicultura de cubierta
Manuel Bermúdez Bermúdez
El ideal gallego

A Laracha licita el nuevo contrato del servicio de atención temprana por dos años y 330.000 euros
Diana Bergara
A Laracha acogió el sábado una manifestación contra el proyecto

Stop Biogás A Laracha llevará sus protestas ante la sede de Augas de Galicia en A Coruña
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Comienza la séptima campaña de excavación arqueológica en el Castro de Montes Claros
Manuel Bermúdez Bermúdez