Profesionales del sector forestal de toda Galicia participaron en A Laracha en una jornada técnica sobre silvicultura de cubierta

La jornada comeonzó en la Casa da Cultura Cedida

A Laracha acogió este miércoles una jornada técnica divulgativa sobre silvicultura de cubierta continua. La iniciativa, organizada por la Consellería do Medio Rural, se centró en la transformación de pinares afectados por las enfermedades de las bandas en masas mixtas con frondosas autóctonas.

La actividad reunió a profesionales vinculados a la gestión forestal procedentes de diferentes puntos de Galicia. La parte práctica se llevó a cabo en el auditorio de la Casa da Cultura, donde se abordaron cuestiones relacionadas con la lectura de la masas forestales, su transformación, la señalización de los pies, las herramientas para la toma de datos, la calidad en pie y la evaluación de los tratamientos.

Contó con las intervenciones de Isaac Fernández, técnico en Silvicultura de Cesefor, y Marcos Estévez, ingeniero forestal de Amonte Bioeconomía, con la colaboración en la sesión práctica de Iñaki Bergaretxe y Mónica Ramos, del Distrito Forestal II.

Posteriormente, la jornada se trasladó al Monte Carboeiro, en Erboedo, para realizar la parte práctica, en la que se analizó la aplicación de los contenidos trabajados previamente en una masa con pinar radiata y presencia de carballo, castaño y otras frondosas, permitiendo a los participantes realizar un análisis y discusión técnica directamente sobre el terreno. Iñaki Bergaretxe y Mónica Ramos dirigieron esta actividad.