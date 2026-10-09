A Laracha da luz verde al Plan Estratégico de Inversiones y a la carrera profesional municipal

Pleno extraordinario celebrado este viernes en la Casa da Cultura de A Laracha Cedida

A Laracha celebró este viernes una sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobó el Plan Estratéxico de Subvencións para el período 2026-2028. Se trata de un instrumento de planificación que establece las principales líneas de actuación y los objetivos a los que se orientarán las ayudas municipales durante los próximos años. El plan fue aprobado con la única abstención del BNG, por no compartir la fijación anticipada de los importes a las entidades.

El plan contempla un incremento progresivo de los recursos destinados a subvenciones. Para este 2026 está consignada una dotación de 467.310 euros, que se elevaría a 552.406,50 en 2027 (+18,2%) y llegaría a los 635.017,48 euros en 2028 (+15%). En el conjunto del período, el incremento sería del 35,9%.

El documento estructura la actividad subvencionable en cinco grandes líneas estratégicas: bienestar y protección social; cultura y actividad social; educación y deporte; promoción económica y empleo; y una nueva de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género.

Dentro de cada área se incluyen tanto las convocatorias de concurrencia competitiva como las subvenciones nominativas previstas en los presupuestos municipales. Entre los ámbitos a los que se dirigirán las ayudas están el apoyo a las entidades deportivas, culturales y educativas, la escolarización (becas), las emergencias sociales, la promoción del comercio y de la economía local, la organización de actividades culturales y deportivas o la colaboración con las comisiones de fiestas.

El alcalde, José Manuel López, detalló que las cifras actuales aumentan cada año un 15% y que, además, se incorpora con dotación económica esa nueva área para subvencionar a entidades relacionadas con la igualdad.

Abstención del BNG

El BNG, a través de un comunicado, señala que considera positivo que el Concello disponga por fin de este instrumento de planificación, pero se abstuvo en la votación porque no comparte que se establezcan ya los importes concretos que recibirá cada entidad beneficiaria. La portavoz nacionalista, Carolina Castiñeiras, señaló que el objetivo de un Plan Estratéxico de Subvencións debe ser establecer las líneas estratégicas y los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad que subvenciona el Concello, pero ello no implica fijar de antemano las cuantías.

Otro de los aspectos que cuestiona el BNG es la duración del documento, de carácter trianual, que supera el período ordinario de la actual legislatura municipal. "No caso de gobernar nós, seguramente replantexariamos este reparto", señaló la portavoz. Además, señala que el propio documento contempla que las modificaciones posteriores del repartO correspondan a la Xunta de Goberno Local, dejando así a la oposición fuera de la toma de decisiones.

El BNG también cuestiona la lectura que ese está haciendo de las cifras globales anunciadas, pues entiende que la presentación de los importes pretenden transmitir la imagen de un importante incremento de las cantidades destinadas a las entidades, cuando es necesario tener en cuenta la evolución de los costes de la vida, la inflación, el encarecimiento de los gastos para asociaciones y colectivos del municipio.

Además, la formación nacionalista recuerda que no es posible anticipar con certeza cuántas entidades solicitarán las subvenciones en los próximos ejercicios, si aumentará o se reducirá su número ni qué propuestas de actividades presentarán. Por todo ello, el Bloque justifica su abstecnión.

Desde el gobierno local señalan que el Plan Estratéxico de Subvencións permitirá establecer una planificación plurianual de la política municipal de ayudas ,vinculando cada línea a los objetivos que se pretenden lograr y a los recursos disponibles. También establece mecanismos de seguimiento y evaluación, pudiendo modificarse o sustituirse aquellas líneas que no alcancen los resultados esperados.

Reglamento de la carrera profesional

Unanimidad del pleno en la aprobación inicial del reglamento por el que se articula la evaluación del desempeño y la carrera profesional horizontal del personal del Concello larachés. López Varela agradeció el apoyo unánime en “un tema que afecta directamente a todo o persoal do Concello”. Ahora, el texto estará en exposición pública durante treinta días antes de su aprobación definitiva.

El objetivo es la creación de un sistema que permitirá reconocer de forma individualizada la trayectoria y el desarrollo profesional de los empleados públicos municipales, teniendo en cuenta aspectos como la experiencia, la formación, los conocimientos adquiridos, la calidad del trabajo realizado, la participación, la iniciativa y el compromiso con el servicio público.

O texto deberá superar o período de 30 días de exposición pública antes de ser aprobado con carácter definitivo.

O texto deberá superar o período de 30 días de exposición pública antes de ser aprobado con carácter definitivo.

La carrera profesional aprobada se estructura en diferentes grados a los que se podrá progresar de manera sucesiva, siempre de acuerdo con la permanencia en el puesto, la formación y una evaluación positiva del desempeño. "Se trata de un sistema voluntario, personalizado, progresivo, evaluable y transparente, en el que los criterios de valoración son públicos y la progresión tiene carácter consolidable", apuntan desde el Concello.

La implantación de este sistema permitirá ofrecer a los trabajadores municipales una vía de reconocimiento de su evolución profesional y favorecerá la actualización de conocimientos, la formación continua, la motivación y la mejora de la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, explican desde el ente local.

La propuesta fue objetivo de negociación con los representantes del personal en las correspondientes mesas generales e incorpora la versión definitiva del reglamento elaborada tras los informes preceptivos y el proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses.