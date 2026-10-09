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Diario de Ferrol

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Laracha

Arranca o Festival de Títeres de Vilaño e convida a gozar dunha fin de semana no rural

As actividades continúan o sábado e o domingo con propostas para todos os públicos 

Redacción Carballo
09/10/2026 19:28
Festival de Títeres de Vilaño
Festival de Títeres de Vilaño
Cedida
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O Festival Internacional de Títeres de Vilaño (FITVI), no municipio da Laracha, arrancou este venres coa representación de 'Pekeno Kabaret de Tolos', da compañía Títeres Alakrán, dirixida ao alumnado do IES Agra de Leborís. Esta primeira actividade dá paso a unha fin de semana de propostas culturais abertas a todos os públicos que poderán gozar do rural. 

Organizado pola Asociación Cultural Adro de Vilaño, o festival nace baixo o lema 'Entre Verzas e Monicreques' cun obxectivo que vai máis alá dos espectáculos de títeres e narración oral. A comunidade, o encontro entre xeracións e a recuperación da memoria do territorio son os grandes protagonistas desta primeira edición.

Para iso, o FITVI combina representacións teatrais con faladoiros, obradoiros e actividades participativas que buscan reunir persoas de todas as idades, recuperar historias e tradicións locais e poñer en valor espazos que forman parte da identidade da parroquia.

A programación continuou este venres pola tarde no Muíño das Fervenzas, co espectáculo 'Unha árbore vén vernos', de Anxo Moure, e un obradoiro de creación para a cativada.

O sábado 10, as actividades desenvolveranse na Fonte da Areosa e no Muíño das Fervenzas, con teatro, narración e encontros. Pola tarde, o Castro de Montes Claros acollerá 'Latexos', de K'Paparota Teatro, ademais dun faladoiro sobre as lendas do territorio e un pícnic comunitario.

O domingo 11, o festival trasladarase ao antigo salón de baile de Gendes, na Areosa, cun espectáculo do titiriteiro arxentino Manu Mansilla, un faladoiro sobre a memoria deste emblemático espazo e unha actividade final de música e baile.

O aparcadoiro de referencia para todas as actividades será o Adro de Vilaño, coa única excepción da programación do sábado pola tarde no Castro de Montes Claros, para a que se habilitará a finca contigua ao aparcadoiro do Pazo Montesclaros.

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