A Laracha pone en valor su patrimonio marinero y litoral con el proyecto 'Miradoiro do mar de Caión'

Vista del litoral caionés desde el paseo marítimo Mar Casal

El Concello de A Laracha impulsa un nuevo proyecto denominado 'Miradoiro do Mar de Caión: posta en valor do patrimonio mariñeiro e litoral da Costa da Morte’. Se trata de instalar un mirador interpretativo en el entorno costero de Caión, integrado en el paisaje y concebido como un espacio para contemplar, conocer, interpretar el territorio y su relación con el mar.

La iniciativa consiste en la construcción de un mirador que se incorporará al sendero de Saldoiro como un nuevo punto de interés para las personas que recorren es tramo del litoral. El espacio ofrecerá una panorámica del entorno y permitirá conocer los valores naturales, paisajísticos y cultural es de la zona. El objetivo es realizar el proyecto a lo largo de 2026 y 2027.

El nuevo mirador estará equipado con una mesa de interpretación para conocer los recursos que se observan desde el mismo, con información sobre el paisaje litoral, los elementos naturales y ambientales del entorno, la historia marinera de Caión, las artes y oficios tradicionales vinculados al mar y la evolución de la actividad pesquera que marcaron la identidad local. Además, contará con códigos QR con acceso a contenidos digitales complementarios.

La infraestructura estará integrada en el entorno del litoral y se hará en madera de castaño, empleando soluciones constructivas orientadas a minimizar la afectación sobre el terreno y favorecer su adaptación a las condiciones ambientales y climáticas.

El proyecto se completará con el diseño y desarrollo de un programa de rutas interpretativas por el contorno litoral de Caión. Antes de que finalice el año se definirán las temáticas y el recorrido relacionados con la historia marinera, las artes de pesca tradicional, la biodiversidad litoral, el propio mirador y la importancia de la conservación y valorización del patrimonio costero. En 2027 se realizarán visitas interpretativas guiadas que irán dirigidas al público en general.

Este proyecto esta promovido por el Concello larachés en el marco de las ayudas para proyectos el marco de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), financiadas por la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) a través del GALP Costa da Morte.